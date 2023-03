(VIDEO) METALNOM ŠIPKOM HTIO NA SRBINA, HRVAT SPAŠAVAO STVAR! Teški incident, pomahnitalog Karela jedva zaustavili

Velika drama s posljedicama koje su mogle biti jako teške je ovih dana odjeknula u Rumunjskoj i šire, a teži incident pritom je spriječio Andrija Stipanović, Hrvat iz Mostara, nekadašnji košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji danas igra za Cluj.

Igrač koji je u Hrvatskoj ostavio trag u dresu Splita spriječio je da njegov pomahnitali suigrač, Kubanac Karel Guzman, napravi veću štetu nakon što se prvo na parketu zakačio sa Srbinom Nikolom Markovićem za vrijeme utakmice protiv Markovićeve Oradee. To se dogodilo nakon jednog kontakta kojim je srpski igrač zakačio Kubanca prilikom izlaska iz igre, a sve što se događalo kasnije pokazuje da je Guzman sasvim izgubio glavu.

Tražio je obračun, i to ne bilo kakav, već s rebrastom, metalnom šipkom u rukama, koju je Kubanac pronašao na gradilištu u blizini dvorane, kako govori policijski izvještaj. Andrija Stipanović je ipak uspio Guzmana primiriti prije nego je sve eskaliralo, a organi reda došli su potom i stigao je službeni izvještaj o ovom incidentu.

Prije nego je krenuo u nastavak obračuna, Guzmana su od navaljivanja prema Markoviću sprječavala druga dvojica njegovih klupskih suigrača, Stefan Birčević i nekadašnji član Cedevite Nemanja Gordić. Kubanac je zbog svojeg ponašanja na parketu isključen iz utakmice. Nakon takve sudačke odluke, išao je dalje prije nego ga je prvo uspio primiriti Andrija Stipanović, a zatim i dolazak policajaca koji su mu oduzeli metalnu šipku.

Objavljen je i video koji prikazuje zbivanja na parkiralištu i u hodnicima dvorane, dok je kubanski košarkaš htio ići u žestoki obračun.

Teško je bilo objasniti da je kubanskog igrača baš tako jako ‘uzelo’, a pojašnjenje je pokušao dati on sam. U poruci na Instagramu pokajao se zbog svojeg ponašanja.

“Jako mi je žao zbog načina kako sam postupio, želim se ispričati svojem klubu, suigračima i svima koji su ondje bili. Moje ponašanje bilo je neprihvatljivo, shvaćam da to ne odražava vrijednosti naše momčadi i košarke”, napisao je Kubanac u riječima isprike.

“Želim jasno reći da su me izazvali protivnički igrač i jedan član njihovog stožera za vrijeme zagrijavanja, ali to nije opravdanje za moje postupke”, dodao je kubanski košarkaš u dresu Cluja.

Absolute chaos ensued in Romania this past weekend.

Cuban guard Karel Guzman was ejected and then tried to break into the arena with a metal rod after the game 🤯https://t.co/yrnVDcQ8IG

— BasketNews (@BasketNews_com) March 21, 2023