(VIDEO) MESSI ZABIO 800. GOL, ARGENTINA U DELIRIJU! Neviđena navala, a samo je Ronaldo ostao jači

Pamte se prizori u Argentini dok se slavio naslov na Svjetskom prvenstvu u Katru, a sinoć po našem vremenu dogodilo se i novo poglavlje ove proslave, ovog puta u prvoj utakmici koju su Argentinci igrali nakon osvajanja najvećeg trofeja.

Na stadionu Monumental u Buenos Airesu je u prijateljskoj utakmici gostovala Panama, svjetski prvaci slavili su s 2:0, a sve se dogodilo u fantastičnoj atmosferi u kojoj je s njima slavilo oko 80 tisuća ljudi na tribinama. Toliko ih je stalo, no zanimanje za dolazak na utakmicu bio je puno veći.

U borbi za pobjedu, Argentincima nije išlo lako jer su golovi pali tek u završnici susreta, ali navijači su dobili i poseban začin zbog velikog jubileja za koji se pobrinuo Lionel Messi.

Lider svjetskih prvaka došao je do velikog jubileja, sveukupno 800. gola u karijeri, a to je napravio na način kao često radi. U 89. minuti susreta u Buenos Airesu zabio je iz slobodnog udarca i time potvrdio domaću pobjedu.

Gol pogledajte – ovdje.

IT JUST HAD TO BE A LIONEL MESSI FREE KICK GOLAZO FOR NO. 800 🔥 pic.twitter.com/jsinxGZCnE

— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2023