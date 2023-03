(VIDEO) MESSI SKAKAO I LUDOVAO ZBOG ‘UMRLIH’! Velika provokacija, težak povratak mu prijeti

Argentinski reprezentativci sinoć su uživali u slavlju u prvoj službenoj utakmici nakon osvajanja naslova na Svjetskom prvenstvu u Katru. Kako smo već pisali, bilo je to u pobjedi nad Panamom u prijateljskoj utakmici u Buenos Airesu, s 2:0 za svjetske prvake, a dogodilo se u atmosferi na tragu proslave neposredno nakon što je Argentina došla do velikog trofeja.

Bilo je tu i ponavljanja nekih stvari, poput proslave u stilu koji je prvi izveo golman Emiliano Martinez sa svojim trofejem za najboljeg čuvara mreže na SP-u u Katru, simulirajući da mu je taj trofej muški spolni organ. Sinoć po našem vremenu su mu se u proslavi u Buenos Airesu pridružili i reprezentativni suigrači, ali s trofejima za osvojeni svjetski naslov.

Emiliano Martínez recreated his infamous celebration yesterday. 🇦🇷





Martínez a few days ago: “My wife told me: ‘Please, you’re not going to do that thing again’ I told her, no love, stay calm.” 😅😂 pic.twitter.com/3W6lFOBZM8

