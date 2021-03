(VIDEO) MESSI DOSTIGAO XAVIJA: Dvije legende Barcelone s najviše nastupa u povijesti

Nastupom za Barcelonu protiv Huesce Leo Messi dostigao je na vječitoj ljestvici Xavija Hernandeza, te su obojica skupila po 767 utakmica za Blaugranu.

Xavi je svojih 767 utakmica za Barcelonu skupio u razdoblju između 1998. i 2015. godine, te je do sada predvodio listu igrača s najviše nastupa za Barcu.

