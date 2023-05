(VIDEO) MAJERA NAPADALI, SAD JE SVIMA POKAZAO! Sjajan dan Vatrenog i suigrača, pogledajte majstoriju

Autor: Ivor Krapac

Sezona koja se bliži kraju donijela je dosta kritika za Lovru Majera, ali nedjeljni nastup dao je naznačiti da se budi u pravo vrijeme za Hrvatsku s obzirom na to da se bliži završni turnir europske Lige nacija. Do polufinala protiv Nizozemske u Rotterdamu dijeli nas još tri i pol tjedna, igrat će se 14. lipnja, a Majer je svoju nominaciju za minute na velikom turniru ispisao s dvije asistencije u visokoj pobjedi svojeg Rennesa.

Hrvatski reprezentativac i njegovi klupski suigrači došli su do gostujućih 5:0 protiv Ajaccija, s Majerovim potpisom u dvjema akcijama za golove.

U 14. minuti asistirao je Francuzu Baptisteu Santamariji za prvi gol na utakmici, a u 37. je pronašao belgijskog napadača Jeremyja Dokua na začetku akcije u kojoj je slijedila Belgijčeva majstorija.





Doku je nakon primljene lopte od Majera povukao sa svoje polovice i projurio kroz cijelu protivničku obranu, a potom mirno svladao Benjamina Leroya na domaćem golu.

🏁 C'est terminé ! Les Rouge et Noir s'imposent logiquement cet après-midi à Ajaccio.#ACASRFC 0-5 pic.twitter.com/BLjDtveJE3 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 21, 2023

Majer se istaknuo s dvije asistencije, a glavni gostujući junak bio je 23-godišnji napadač Amine Gouiri koji je zabio tri puta, u 31., 40. i 71. minuti.









Vatreni u dresu Rennesa je u dolasku do uvjerljive pobjede igrao od početka do kraja. S klupskim suigračima ostao je u igri za nastup u Europi, s bodom zaostatka za Lilleom na željenoj petoj poziciji dva kola do kraja prvenstva.

