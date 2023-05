(VIDEO) LUKA MODRIĆ POKAZAO VELIKO SRCE! Poklonio dres djevojčici, koja je briznula u plač

Luka Modrić je u sinoćnjoj pobjedi Real Madrida nad Osasunom u finalu Kupa kralja došao do ukupno 23 trofeja s kraljevskim klubom, a nakon što su primili medalje i pehar, igrači Los Blancosa napustili su stadion i došli pred navijače, koji su ih čekali ispred njega.

Iako je u igru ušao u 82. minuti po izlasku pred tisuće navijača Reala svi su se raspametili kada su vidjeli Modrića, koji je u ruci držao dres i gledao je kome ga pokloniti.

Tada je Luka ugledao Hrvatsku zastavu i djevojčicu koju je u naručju držala jedna gospođa i Modrić je otišao do njih i poklonio joj dres, a mala curica je od sreće briznula u plač.

Poseban doživljaj

Nakon utakmice finala Luka je bio jako dobro raspoložen te je izjavio:

“Osvojio sam s Real Madridom 23 trofeja, a svaki od njih je impresivan. Jako sam zadovoljan”, rekao je kapetan Vatrenih za klupsku televiziju Real Madrid TV i dodao:

“Drago mi je zbog ovog kupa jer nam je puno puta izmigoljio. Atmosfera je bila sjajna i podsjetila me na onu iz 2014. godine”, izjavio je Luka i zahvalio se navijačima koji su došli u Sevillu:

“Igramo za titule, no poseban je doživljaj kada te publika ovako lijepo dočeka, to je najbolje od svega”, rekao je Luka Modrić.

Novi ugovor

Kako se zna sad već par dana Luka i Real će produljiti suradnju na još godinu dana, a to je potvrdio i poznati novinar Fabrizio Romano, dok Realu predstoji polufinale Lige prvaka u utorak protiv Manchester Citya.

Luka Modrić will stay at Real Madrid also next season, here we go! Agreement in principle over new contract valid until June 2024. 🚨⚪️🇭🇷 #RealMadrid

Modrić has turned down huge bid from Saudi Arabia to continue at Madrid. He never had any doubt: only priority, Real Madrid. pic.twitter.com/TTGpyhGhbx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2023