(VIDEO) LUKA MODRIĆ IZAZVAO PRAVU LUDNICU! Prekrasnom gestom sve je oduševio

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i vezni igrač Real Madrida, Luka Modrić, gdje god da se pojavi i stari i mladi žele se fotografirati s njim, a Luka uvijek izlazi u susret svojim navijačima.

Iako je uzvratna utakmica protiv Manchester Cityja udaljena samo dva dana, Luka i u svom natrpan rasporedu našao je vremena otići pogledati utakmicu svoje kćeri u mlađim kategorijama, prije utakmice protiv Getafea.

Naravno čim je došao među ostalu djecu i roditelje nastala je prva pomutnja i svi su željeli ovjekovječiti ovaj trenutak sa zvijezdom Real Madrida.

Nikog nije odbio

Da je Modrić prava zvijezda potvrdio je to mnogo puta, a i ovaj put napravio je sve kako bi udovoljio mladim igračima i okupljenim roditeljima.

Tako je Luka predložio da će provesti neko vrijeme među djecom, kako bi imao vremena se sa svima fotografirati i podijeliti autograme, što će sigurno biti nezaboravno za mališane.

