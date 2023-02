(VIDEO) LUDNICA U ŠKOTSKOM KUPU! Hrvati odigrali važnu ulogu, ali jedna stvar sve je zasjenila

Kup utakmice vjerojatno su zadnja oaza nogometa gdje klubovi koji ne troše milijune na pojačanja mogu srčanošću i igrom pobijediti ili se barem ravnopravno nositi s favoritima.

Na svojoj koži to su osjetili igrači škotskog velikana Glasgow Rangersa, koji su na jedvite jade, golom pred sam kraj susreta uspjeli savladati petoplasiranu ekipu iz drugog razreda škotskog nogometa Patrick Thistlea.

Krajnji rezultat bio je 3:2 za Rangerse, Hrvati su dali svoj obol, Antonio Čolak je zabio za 1:1, da bi Borna Barišić asistirap za pobjedonosni gol Jamesa Sandsa u 86. minuti susreta.

You could argue that Partick Thistle did give the ball back to Rangers… pic.twitter.com/K71pQPIJx6

— 🇬🇧 Scottie 🇹🇭 (@ksc4273) February 12, 2023