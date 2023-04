(VIDEO) LUDNICA NA JUGU ITALIJE JE POČELA: Napoli ima prvu meč loptu za naslov prvaka nakon 33 godine

Inter je u nedjelju u utakmici 32. kola Serie A kod kuće sa 3-1 pobijedio Lazio što znači da je Napulj, ukoliko danas pobijedi Salernitanu, osigurao naslov prvaka Italije.

Ludilo na jugu Italije krenulo je kod drugog gola Intera koji je zabio Goosens i osigurao povijesnu priliku rivalima s juga. Napoli naslov čeka od 1990. kada im je Maradona to omogućio.

Međutim, Lazio se nije htio samo tako predati. Gosti četiri minuta kasnije zabijaju za vodstvo a strijelac je Felipea Anderson. Inter u drugom poluvremenu radi preokret. Najprije u 77. minuti Lautaro Martinez izjednačuje, a Robin Gosens u 83. minuti povećava na 2-1.

Ako Napoli , koji je vodeći na ljestvici sa 78 bodova, pobijedi danas Salernitanu (nedjelja od 15,00 sati), imat će 20 bodova prednosti ispred Lazija (61) i šest kola prije kraja što rimski klub to više neće moći stići.

🤩 WOW. Naples enjoyed that Robin Gosens goal which put Inter ahead against Lazio!

pic.twitter.com/K7S9ViyDU1

— Total Italian Football (@SerieATotal) April 30, 2023