(VIDEO) LUDA DRAMA, NA POMOLU POVIJESNI PREOKRET! Pogledajte koš sa zvukom sirene, nevjerojatan kraj

Boston Celticsi izborili su ‘majstoricu’ u finalu Istočne konferencije svladavši sinoć u šestoj utakmici sa 104-103 Miami Heat na njihovu terenu, a koš za pobjedu na zvuk sirene za kraj zabio je Derrick White.

Nakon što je Jimmy Butler izveo tri slobodna bacanja tri sekunde do kraja za vodstvo Miamija, Marcus Smart iz Bostona imao je svoj pokušaj za tri poena, ali je promašio. White je uhvatio odbijenu loptu i zabio za dramatičnu pobjedu Celticsa.

Drugi nositelj Boston pobijedio je u posljednje tri utakmice i postao tek četvrta momčad u povijesti NBA lige koja je uspjela izboriti sedmu utakmicu nakon što je izgubila prve tri utakmice u seriji doigravanja.

Sedma utakmica igra se u ponedjeljak navečer u Bostonu.

Jayson Tatum upisao je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija, a Jaylen Brown 26 poena i 10 skokova za Celticse. Smart je ubacio 21 poen, White 11, a Robert Williams III. 10.

Jimmy Butler je utakmicu završio s 24 poena, 11 skokova i osam asistencija. Caleb Martin dodao je 21 poen i 15 skokova.

Boston je dobio prvu četvrtinu s 34-27, na poluvremenu je vodio 57-53, a nakon tri četvrtine 79-72. Nešto manje od pet minuta prije kraja utakmice Celticsi vode s deset razlike (98-88), ali se onda Miami približava nakon koša Vincenta i trice Butlera i dolazi na četiri koša zaostatka (96-100) nešto više od dvije minute do kraja. Butler zabija polaganje 53 sekunde do kraja, a onda i slobodno i Miami dolazi na 100-101.

Smart je realizirao jedno od dva slobodna bacanja s preostalih 16,9 sekundi do kraja i doveo Boston u vodstvo od dva poena (102-100). Tada je Butler tražio loptu za zadnji šut, a Al Horford ga je faulirao tri sekunde prije kraja. Butleru je dosuđeno da se nalazi iza linije za tricu i dosuđena su mu tri slobodna bacanja, koja je sva realizirao za vodstvo Miamija 103-102. Smart nakon toga ima pokušaj za tricu, promašuje i White hvata odbijenu loptu te zabija za treću pobjedu zaredom za Boston i za 3-3 u seriji.

U dugoj povijesti NBA doigravanja 150 puta se dogodilo da jedna momčad zaostaje 0-3 u seriji i nijednom se dosad nije zbio veliki preokret, a Boston je sada u prilici da to učini.

DERRICK WHITE SENDS THE EAST FINALS BACK TO BOSTON FOR GAME 7!

HE WINS IT FOR THE CELTICS AT THE BUZZER 🚨#TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/ybUb5CT6l1

— NBA (@NBA) May 28, 2023