(VIDEO) LOVRENOV ČUDAN POTEZ POMOGAO TUDORU! Pogledajte što je napravio, gosti sve iskoristili

Autor: Ivor Krapac

Na kraju nedjeljnog programa u 32. kolu francuskog prvenstva, Olympique Marseille je u gostima s 2:1 slavio protiv Lyona Dejana Lovrena, a bivši hrvatski reprezentativac imao je važnu ulogu kod gola gostiju za vodstvo s 1:0.

Momčad koju vodi Igor Tudor zabila je prvi gol zaslugom Turčina Cengiza Undera u 44. minuti, u akciji u kojoj je Lovren reagirao baš neobično.

Prvo mu je pobjegao Čileanac Alexis Sanchez nakon dubinskog proigravanja, a potom, nakon Sanchezova udarca i obrane domaćeg golmana Anthonyja Lopesa, Lovren je neočekivano usporio i zastao, umjesto da krene prema Underu koji je došao iz drugog plana i potom poentirao bez puno problema.





Kako je ova situacija izgledala, pogledajte – ovdje.

Nakon primljenog gola u završnici prvog poluvremena, Lyon se u nastavku uspio vratiti u rezultatsku ravnotežu izjednačenjem koje je donio Alexandre Lacazette. Iskusni napadač zabio je za 1:1 u 68. minuti.









Ipak, Tudor se sa svojim igračima radovao na samom kraju utakmice, u trećoj minuti sudačke nadoknade. Odlučujući trenutak stigao je autogolom mladog desnog beka, 19-godišnjeg Mala Gusta, koji je ušao s klupe u završnici utakmice, u 80. minuti.

Očito je to bilo s namjerom da se zadrži 1:1 s obzirom na to da je Lyonov trener Laurent Blanc iz igre izveo krilnog napadača Bradleyja Barcolu, no nakon Gustovog autogola, sve se okrenulo protiv tog poteza trenera domaćih.

Lovren je u porazu igrao od početka do kraja, a nakon ovakvog rezultata, Tudorov Olympique Marseille sada je drugi s bodom prednosti pred trećeplasiranim Lensom.









Vodeći PSG ima osam bodova prednosti pred Tudorovom momčadi šest kola do kraja.

Lyon se nalazi na sedmom mjestu, s tri boda zaostatka za šestoplasiranim Rennesom.