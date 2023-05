(VIDEO) LOVREN ZABIO PRVI POVRATNIČKI GOL, STRIJELAC U SPEKTAKLU! Pogledajte let bivšeg Vatrenog, čudesan preokret Lyona

Autor: Ivor Krapac

Dejan Lovren došao je do svojeg prvog gola nakon što se vratio u dres Lyona nedugo po završetku Svjetskog prvenstva u Katru i proslave bronce s Hrvatskom. Bivši obrambeni adut Vatrenih bio je strijelac u velikom preokretu svoje momčadi na putu do 5:4 kod kuće protiv Montpelliera u 34. kolu francuskog prvenstva.

Lovren je zabio za Lyonovo smanjenje zaostatka na 4:3 u 70. minuti, nakon što je gostujuća momčad ranije u susretu vodila s 4:1. Došao je u nalet prema naprijed i u tom letu poslao loptu u mrežu udarcem glavom.

Gol bivšeg stopera Vatrenih pogledajte – ovdje.





70' GOOOOAAALLLLLL !!@Dejan06Lovren place un coup de tête victorieux sur un centre de Maxence Caqueret ! ALLEZ !!#OLMHSC 3-4 pic.twitter.com/LUfZBaun0V — Olympique Lyonnais (@OL) May 7, 2023

Bio je ovo Lovrenov 16. ligaški nastup u Francuskoj nakon što se vratio u Lyon, uglavnom s punom minutažom u tim utakmicama, a protiv Montpelliera se upisao na semafor prvi put poslije povratka.

Dva četverostruka strijelca

Uz iskusnog bivšeg Vatrenog, domaći su imali još samo jednog strijelca. Briljirao je 31-godišnji napadač Alexandre Lacazette koji je zabio četiri puta, zaključivši svoj sjajan nastup realizacijom penala u devetoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice.

I gostujući Montpellier imao je četverostrukog strijelca. ‘Poker’ golova imao je 20-godišnji napadač Elye Wahi, vukao je svoju momčad u dolasku do 4:1 u 55. minuti, no do kraja utakmice slijedio je veliki pad gostiju.









Lovren se svojim golom iskupio za svoju ulogu u mukama koje je Lyon prolazio u prvom i na početku drugog poluvremena. Činilo se da domaći idu u poraz, ali sve se počelo okretati nakon što im je Lacazette golom za smanjenje na 4:2 u 59. minuti vratio nadu u preokret.

Nakon toga je za Lyon bilo još puno posla, ali domaći su ga uspjeli obaviti i zadržali su se u borbi za Europu u sljedećoj sezoni, sada s tri boda zaostatka za petoplasiranim Lilleom četiri kola do kraja sezone.