(VIDEO) LJUDI U CRNOM NAPADALI OBITELJI S DJECOM! Šok zasjenio proslavu: ‘Ne mogu ovo objasniti…’

Ružne scene obilježile su kraj večeri u europskim nogometnim kupovima u kojima smo doznali finaliste Europske lige i Konferencijske lige. Odjeknule su scene iz Alkmaara, gdje su igrači West Hama sa svojim navijačima slavili pobjedu nad domaćim AZ-om za dolazak do finala u Konferencijskoj ligi.

Sve se zbivalo nakon što su napadači u crnom i s kapuljačama na glavama iz domaćeg sektora krenuli prema tribini s gostujućim navijačima, a ondje je bilo i obitelji s djecom. U sve su se potom uključili i West Hamovi igrači kako bi zaštitili napadnute i spriječili teške posljedice.

Reagirali su i organi reda sprječavajući napadače da dođu do tribina i nastave svoj pohod nakon što su se počeli probijati prema gostujućem sektoru.

West Ham United fan protecting families of the West Ham United players from being attacked by AZ Alkmaar Ultras who were climbing up stairs to get to the families. pic.twitter.com/7vsOpCHVua

— RapidsForeignLegion (@CRForeignLegion) May 19, 2023