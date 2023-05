(VIDEO) ‘LJUDI, PA ON JE NAJVEĆI SVIH VREMENA’! Modrić oduševio ovim potezom, a na jednom mjestu su ga zlobnici baš poderali

Autor: Ivor Krapac

Real Madrid nije uspio ostvariti svoj cilj u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Manchester City je sa Santiago Bernabeua otišao s remijem s 1:1, a nakon utakmice u kojoj je bio u akciji od početka do izlaska u 87. minuti, svoj trag na domaćoj predstavi ostavio je i Luka Modrić nedugo nakon oporavka od ozljede.

Hrvatski reprezentativni kapetan najviše se istaknuo sjajnim potezom dok je kretala akcija za Realov gol. Odigrao je dupli pas s Francuzom Eduardom Camavingom, i to na način da je dodavanje kojim je pronašao suigrača bilo baš u njegovu stilu, s jednim dodirom kojim je protivnike izbacio iz igre. Camavinga je nakon toga krenuo naprijed, potom je pronašao Viniciusa, a Brazilac je sjajnim udarcem doveo domaće u vodstvo 10-ak minuta do kraja prvog poluvremena.

Jedan nogometni zaljubljenik je uz ovaj potez imao poseban komentar u svojoj reakciji na Twitteru, opisujući što Luka može u akcijama poput one u kojoj je pronašao suigrača.





‘Nemaju takvu magiju’

“To dodavanje kojim je izbacio Camavingu u prostor…”, napisao je navijač.

“Ne zanima me koliko golova i asistencija imaju veznjaci poput De Bruynea, nikad neće imati takvu magiju, takav ‘začin'”, dodao je čovjek.

“Najveći svih vremena”, zaključio je u svojoj reakciji.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Velika večer u Madridu pokazala je dio Modrićeve magije iako je i stanka ostavila traga, a iz drugačijeg aspekta, nakon njegova nastupa bilo je i kritičkih riječi.

Kapetana Vatrenih su dosta ‘oderali’ u opisu nastupa Realovih igrača koje je imala španjolska Marca, dajući mu samo ocjenu šest, čime je bio među slabijima u domaćoj momčadi.









Nisu time bili blagonakloni prema Modriću, no istaknuli su i pozitivnu reakciju koju su prema njemu imale tribine koje su mu pjevale. Što se njegova nastupa tiče, poznati španjolski sportski list istaknuo je da je Luka teško dolazio do lopte, a sličan dojam bio je i u reakcijama još nekoliko medija.

“Nije puno sudjelovao u igri, a kada kod Madriđana nije lopta, onda i Modrić pati”, bio je opis situacije kako ju je vidjela Marca.

Modriću je u obranu stao trener Carlo Ancelotti, ističući da je Luka svoj zadatak na terenu odradio kako je bilo i zamišljeno.









“Modrić i Kroos su igrači za najveće utakmice kao što je bila ova. Vode i drže ritam, to su radili i protiv Cityja, ključni su na ovakvim utakmicama. Čast mladima Camavingi, Rodrygu i Viniciusu, no dobili su presudnu pomoć od Modrića i Kroosa, njih dvojica to uvijek rade”, opisao je Talijan na klupi Reala.

Ancelotti se nije previše fokusirao na zaustavljanje Erlinga Haalanda dok su ga o tome pitali nakon susreta, već je u prvi plan stavio borbu u sredini terena, a tu je još jednom istaknuo pravi učinak u kojem je sudjelovao i Modrić dok se pazilo na Kevina de Bruynea i Ilkaya Gundogana.

“Modrić, Kroos i Valverde su u tome napravili sjajan posao”, naglasio je Realov trener.

Svoj dojam je nakon utakmice približio i sam Luka, spominjući da je svaki rasplet i dalje u igri.

“Ovaj rezultat sve ostavlja otvorenim. Znali smo kako vole igrati i mislim da smo odigrali dobru utakmicu”, opisao je nakon susreta.

“Na poluvremenu smo nešto i mijenjali, trener je od nas tražio da imamo više loptu i da budemo kreativniji. Zato smo oslobodili Camavingu i više ga gurali u sredinu, što je funkcioniralo dobro”, nastavio je Luka.

“Zaslužili smo i bolji rezultat, ali ući ćemo u uzvrat s istim samopouzdanjem i optimizmom da tamo možemo do pobjede”, zaključio je kapetan Vatrenih, spominjući da nisu ni očekivali rješenje svih briga u prvoj utakmici.

Camavinga & Modrić, the players who made the most recoveries (7) against City. 💪🏼 pic.twitter.com/7UJoIzk1hg — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 9, 2023

Uzvrat se igra sljedeće srijede u Manchesteru. Momčad Pepa Guardiole je s gostujućim remijem došla do vrijednog rezultata za tu utakmicu, ali dakako, na svoje šanse itekako računa i Real, kao što je nakon 1:1 kod kuće pričao i Modrić…