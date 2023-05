(VIDEO) LEO MESSI SE POSUO PEPELOM! ‘Ispričavam se suigračima i čekam odluku kluba’

Leo Messi je zadnjih dana prva vijest iz PSG-a, nakon što je umjesto da se pojavi na treningu otišao u Saudijsku Arabiju i time na sebe navukao bijes vlasnika kluba i navijača, koji žele njegov odlazak.

Podsjetimo, Messi je s obitelji otišao u Rijad nakon domaćeg poraza PSG-a od Lorienta, gdje je promovirao turističku ponudu Saudijske Arabije, ali klub nije znao za njegovu avanturu te ga je suspendirao na dvije utakmice, udaljio s treninga i kaznio novčano.

Nakon toga navijači PSG-a su iskazali svoj bijes prema argentinskoj zvijezdi te su mu protestirali ispred kuće u Parizu, a nakon toga kolale su vijesti kako Leo želi napustiti Pariz.

PSG "supporters" chanting against Messi. Messi has more history than their club 😭 pic.twitter.com/fgFTyDbK1q

Isprika suigračima

No u petak je na društvenim mrežama osvanula isprika Lea Messija u kojoj objašnjava svoj postupak.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi









“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.

“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023