(VIDEO) LEGENDA TEŠKIM PORAZOM ZAVRŠILA KARIJERU: Pogledajte kako je čuveni Fedor doslovno prebijen!

Fedor Emelianenko otišao je u mirovinu. Odlučio se oprostiti u borbi za pojas prvaka teške kategorije protiv Ryana Badera, najboljeg teškaša u Bellatoru, možda to nije bio najbolji izbor…

Tako je okončao je karijeru s 46 godina života na leđima, a za svoj posljednji meč nije odabrao lakog protivnika, sedam godina mlađeg prvaka.

Riječ je o borcu koji ga je nokautirao za samo 35 sekundi u njihovom prvom susretu, a niti ovoga puta nije bolje prošao. Doduše, duže je izdržao, ali primio je dosta batina.

Bader ga je uličnim riječnikom “prebio” i natjerao suca da prekine susret.

Za mnoge je Fedor najbolji teškaš u povijesti. U karijeri je skupio 40 pobjeda, te sedam poraza, od kojih mu je dva nanio upravo spomenuti Bader.

U prva 33 meča karijere izgubio je samo jednom, i to nakon doktorskog prekida zbog krvarenja. U PRIDE-u je nanizao 14 pobjeda, a u tom nizu je pao i Mirko Filipović kojeg je Emelianenko u sjajnoj borbi srušio i svladao ground and pound udarcima.

𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀

Heavyweight Champion @RyanBader becomes the first man ever to defeat Fedor twice.

📺 #Bellator290 | 𝑪𝑩𝑺 & 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕+ | LIVE NOW pic.twitter.com/Ui7BUBE0L6









— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 5, 2023