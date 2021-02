(VIDEO) KRV SE LEDILA U ŽILAMA: Schumacher umalo ubio Francuza, nije dobio ni žuti karton

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da se razumijemo, nekad je nogomet bio kud i kamo grublji. Teže su se vadili kartoni, startovi su bili oštri, pa i pogibeljni, suci su dozvoljavali previše grubosti i čak je i teških ozljeda bilo više. Danas se igrači ozljeđuju ponajprije zbog umora, nekad su bili ozljeđivani nakon startova za koje bi se danas išlo u zatvor.

Neke scene iz nogometa prije tridesetak i više godine izgledaju grozne, mučne…

Neki igrači godinama, do kraja života trpjeli su posljedice startova koji su ih unakazili.

Samo se prisjetimo svih startova nad Maradonom, Zicom i mnogim drugima. A što da, pak, velimo o polufinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva u Španjolskoj 1982. godine. Dok su se mnogi još zgražali nad eliminacijom Brazila u dvoboju protiv Italije, samo koji dan kasnije uzbuđenje je doseglo vrhunac.









Pred 70 tisuća gledatelja u Sevilli u polufinalu su snage odmjerili Njemačka i Francuska. Bila je to utakmica doista za nogometne sladokusce, za prste polizati, ako bismo je opisivali gurmanskim rječnikom.

Francuzi su sa sjajnom generacijom u kojoj su prednjačili Platini, Tresor, Giresse, Amoros, Janvion, Tigana, Rochetaux, Six oduševljavali na tom prvenstvu, a Nijemci su na svoj staromodan način, silnom borbenošću i upornošću jedva prolazili dalje, ali su prolazili. Kad su imali i takve igrače, Hrubescha, Magatha,

Littbarskog, Rummenigea, Steilikea…

Još i danas im nije oprošten neodlučan rezultat u skupini protiv Austrije, rezultat koji je obje reprezentacije vodio dalje, a nauštrb ostalih, Alžira i Čilea.









Dobro, da skratimo, sučelile se ove dvije vrste u polufinalnoj utakmici koja je ponudila atomski nogomet. Francuski šarm protiv njemačke ozbiljnosti. Lepršavi protiv goropadnih. Rezultat?

Nogometna ekstaza! S prekršajem koji je ostao u povijesti nogometa kao najveća sudačka nepravda ikada viđena. Naime, njemački vratar Schumacher je u jednom startu nad Batistonom izletio sa svojih vrata, pomeo ga u brutalnom karate skoku. Francuski igrač je ostao ležati nepomično na terenu.

Nije suđen ni prekršaj, a Schumacher je loptu ubacio iz peterca u igru, jer je Batiston gol promašio tijekom tog naleta na njega. Battiston je nakon najbrutalnijeg starta u povijesti nogometa, njemačkog vratara Schumachera oštetio kralježnicu, slomio

čeljust te izgubio četiri zuba. Schumacher je na zgražanje francuskih igrača samo odmahivao rukom, a francuskim liječnicima čak tri minute nije bilo dozvoljeno ući na teren.

Kasnije je Schumacher odgovorio na optužbe za svoju brutalnost u kontroverznoj svojoj knjizi Anpfiff, napisavši kako arbitar nije ništa svirao, pa je nedužan. K tome, U toj knjizi o sebi je optuživao brojne kolege iz njemačke momčadi i pokušavao ih kompromitirati. Zbog toga je izbačen iz reprezentacije. Battiston se oporavio i poslije je još devet godina igrao profesionalni nogomet.

Utakmica je bila silno zanimljiva i na kraju se pobjednik morao odlučivati izvođenjem jedanaesteraca. Poveli su Nijemci preko Littbarskog, izjednačio je Platini iz jedanaesterca.

Sve se to dogodilo u prvom poluvremenu, a u nastavku su prigode bile na obje strane,s time da je Schumacher u onoj najboljoj “zaklao” Batisttona.









U produžecima Francuzi su bili sjajni, u napadima koje su kreirali Giresse i Platini golove su postigli Tresor i baš Giresse i kad se mislilo da će Francuzi do fina,a njemački izbornik Jupp Derwall u igru je uveo mladog Rummenigea. On je sve napravio sam, pokrenuo njemački stroj i izjednačio rezultat, On s jednim pogotkom. Fischer s drugim.

Izvođenje jedanaesteraca bilo je, nego kako drugačije, dramatično, najprije je za Nijemce promašio Steilike, a onda su Francuzi sve uprskali kao i u produžetku, preležerni su bili Six i Bossis, a ostali Nijemci precizni, i evo ga, Nijemci su se opet, kao i toliko puta u nogometnoj povijesti, izvukli iz mrtvih.

Bili su u najdubljoj septičkoj jami i izvukli se s mirisom najboljeg parfema, pisali su slikovito engleski mediji.

Nijemci su ipak u finalu SP-a poraženi protiv Italije. No, kako je tada igrala Francuska, vjerojatno bi u finalu zgazila Italiju. No, Francuska je dvije godine kasnije, praktički u istoj postavi na svom terenu uvjerljivo postala europskim prvakom.