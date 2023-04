(VIDEO) KRV PROKLJUČALA, 89 RANJENIH U NEREDIMA! Jedan čovjek najavio rat, pogledajte kaos i tugu

Trebao je to biti nogometni praznik, jedna od velikih utakmica rivala, no umjesto toga, sve je najednom stalo prije nego su se u tamošnjem prvenstvu trebali susresti kolumbijski Atletico Nacional i America iz Calija. Umjesto da se priča o nogometu, tema je postao kaos, a sve se dogodilo zbog žestokog sukoba u kojem se broje ozlijeđeni. Snimke divljanja prvo su odjeknule u Kolumbiji, a potom su se raširile svijetom.

Mjesto zbivanja bio je stadion Anastasio Girardot u Medellinu, gdje domaće utakmice igra Atletico Nacional. Po informacijama iz Kolumbije, sve je počelo nakon što su se organi reda našli na meti ‘projektila’ bačenih s tribina, a nakon toga, u navijačkoj navali probijena je zaštitna ograda i došlo je do obračuna s policajcima.

Spominje se da je u ovom sukobu najmanje 89 ranjenih. Među njima je navodno 30 pripadnika policijskih snaga.

🇨🇴Chaos at Atanasio Girardot stadium before the match between Atletico Nacional and America Cali: Several ultras members confronted the police and caused the DIMAYOR to decide to cancel the match, and it will be played tomorrow morning without fans pic.twitter.com/ov1EHmwoSN

— BabaGol (@BabaGol_) April 16, 2023