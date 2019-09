(VIDEO) KHABIB “THE EAGLE” NURMAGOMEDOV JE UJEDINIO POJASEVE: Ugušio Dustina Poireira za 28 – 0!

Autor: Dnevno

Khabib Nurmagomedov, ruski orao, ma što ruski, dagestanski, kasno u subotu na večer po našem vremenu pobijedio je Amerikanca Dustina Poireira i objedinio 2 UFC pojasa. Ove borbe za ujedinjene su manje važna stvar koja je već pitanje pomodnosti i nedostatka kvalitete ponude, bitno je da je ovom borbom Dagestanac otišao na nenormalnih 28 pobjeda u isto toliko profesionalnih borbi!

Bio je to dvoboj između brutalne istreniranosti protiv neprikosnovene vještine, kakvu je u UFC-u posjedovao još samo veliki GSP. Dustin je “izgubio glavu” u trećoj rundi rare naked chokeom, “giljotinom”, ili jednostavno – gušenjem!

Na tren se činilo da Dustin može iznenaditi no ključno je da se to samo – činilo! Obožavatelji slobodnih mješovitih borbi diljem svijeta pa tako i kod nas, pitali su se koliko je čvrsta Khabibova brada, pošto mu nikada nitko nije zadao pošten udarac koji bi ga doveo u stanje gubitka svijesti. Pošlo je to Poirieru za rukom u drugoj rundi kada je pogodio prvaka desnim krošem u bradu, no ovaj je bio spreman na sve. Prvak se izvukao sjajnim kretanjem u natrag i kontrolom Poireirovih ruku čije je bacanje ruku djelovalo pomalo nekontrolirano, i prilika je probala. Imao je Poirier i prividno priliku da završi Khabiba gušenjem na podu, no tijekom zahvata mu nije uspjelo da desnu nogu zakači za Khabiba, pa je ovaj uspio izvuči glavu. Detalji su to koji čine razliku između dobrih i najboljih.

Kako se to radi pokazao je u trećoj rundi Dagestanac. Kada se našao na leđima Poiriera uputio mu je dva taktička udarca lijevom rukom u bradu, kako bi pokretom glave ovaj oslobodio vrat za zahvat, što se i dogodilo, i tu je priči bio kraj.

Na kraju meča Khabib je odao priznanje Dustinu na poštenom i sportskom pristupu borbi, za razliku od “prošlog borca” (Conor McGregor) i “sranja” koja su se događala u vezi s njim, a koja bi rado zaboravio. Dustin je zaplakao zbog propuštene prilike, no realno, nije imao nikakve šanse.

Khabibu preostaje borba još jedino s Tonijem Fergusonom, čovjeku koji je jedini (možda) sposoban parirati Khabibu u parteru, i Dagestančevim ulascima u tijelo koje je koristio i u ovoj borbi. Živi bili pa vidjeli.

Borbu između Khabiba i Poireira možete pogledati OVDJE.