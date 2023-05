(VIDEO) KAOS ZAUSTAVIO BARCELONINO SLAVLJE! Igrači bježali, na terenu i specijalci

Upitnik nije bio velik s obzirom na veliku prednost na vrhu ljestvice, a na završetku nogometnog vikenda skinut je s dnevnog reda. Barcelona slavi, došla je do novog naslova prvaka, s rješenjem svih dvojbi pobjedom s 4:2 u gradskom dvoboju s Espanyolom, a nakon što je krenulo veliko slavlje, na terenu ono nije trajalo dugo s obzirom na to da su se u sve umiješali navijači gradskog rivala koji je u ovom susretu bio domaćin.

Krenuli su prema igračima koji su slavili svoj naslov i potom su prekinuli njihovu proslavu s obzirom na to da je Barcelonina momčad u strahu pobjegla prema tunelu i svlačionici. Na noge je skočila i specijalna policija koja je stala u zaštitu igrača kako ne bi došlo do potencijalnog fizičkog napada.

Scene s terena nakon završetka utakmice pogledajte – ovdje.

Bilo je napeto na terenu, a kasnije, sve je nastavljeno i u tunelu iz kojeg je došla snimka bijesnih Barceloninih igrača nakon što su morali pobjeći pred navijačima gradskog rivala.

🚨🚨| The Barcelona players were not happy after Espanyol fans came storming on the pitch to ruin their celebrations…

pic.twitter.com/6M59LlnCdK

— CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2023