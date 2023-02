(VIDEO) KAOS U FRANCUSKOJ, TUDOR NIJE HTIO EKIPU NA TERENU! Veliki neredi prije utakmice, navijači se gušili

Igor Tudor u Francuskoj nastavlja borbu za vrh na klupi Olympiquea iz Marseillea, a ove večeri nije išlo bez drame u kojoj je sve počelo ispred stadiona u Clermont-Ferrandu, gdje je Olympique došao u goste domaćem Clermontu.

Utakmica je kasnila gotovo sat vremena zbog nereda koji su se odvijali izvan stadiona. Došlo je do navijačkog sukoba, u sve se umiješala i policija, a nakon reakcije organa reda u kojoj je bio upotrijebljen i suzavac, dio navijača se gušio i prekrivao je lica šalovima kako bi se na taj način zaštitili od raspršenih čestica u zraku.

Poznata stranica koja prikazuje navijačke nerede i sukobe s organima reda približila je kako je to izgledalo u svojoj objavi na Twitteru.

11.02.2023🇫🇷Clermont – Marseille, Clashes between Marseille and the acab outside the stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/qFoUwoImMW

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 11, 2023