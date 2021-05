(VIDEO) KAO U VICU: Ostavili ga na stadionu, a on trčao za njima: STANI BUS, STANI!

Video tjedna dolazi nam iz rumunjske, točnije iz gradića Clincenija gdje je gostovala ekipa Cluja u sklopu tamošnjeg nogometnog prvenstva.

Nogometaši Cluja slavili su u gostima kod Academic Clincenija 1:0, a kada su autobusom krenuli prema kući nisu primijetili kako im jedan suigrač nedostaje.

I kako je autobus s igračima i upravom odlazio niz ulicu iz stadiona istrčao je nogometaš Cluja, koji je počeo mahati za autobusom ne bi li ga zaustavio.

Nisu stali

Naravno, nitko ga nije vidio te je potrčao niz ulicu za njima, a sve su to snimili prolaznici koji su se zabavili igračevim trčanjem za autobusom.

Kako se kasnije saznalo zaboravljeni igrač bio je veznjak Hoban, a sve se na kraju sretno završilo pošto su ga pokupili u klupski automobil i odvezli kući.

The amazing video of the day in Romania.

CFR's bus forgot midfielder Hoban at the stadium in Clinceni. pic.twitter.com/JyMBIgafNA

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 6, 2021