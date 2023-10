(VIDEO) Kamenovan bus s Lovrenom i suigračima: Sramota u Francuskoj, trener završio na šivanju

Sramotne scene uoči derbija u francuskoj ligi. Na putu prema Velodromeu, dio navijača Marseillea bacao je raznorazne predmete na autobus Lyona, u kojem se nalazila momčad i naši stoperi Dejan Lovren i Duje Ćaleta–Car.

Francuski portal RMC Sport piše da su na autobus bačena dva kamena, koja su probila staklo i ozlijedila talijanskog trenera Grossa. Krvario je iz lica te mu je po dolasku na stadion ukazana liječnička pomoć. Navodno je ozlijeđeno i nekoliko igrača te je odigravanje utakmice zasad pod upitnikom.

Čim su došli do stadiona, igrači i uprava Lyona održali su sastanak u svlačionici, a prisustvovao je i vlasnik John Textor. Kako pišu francuski mediji, huligani su razbili prozor od autobusa, a staklo je posjeklo Grossa ispod oka.

Nažalost, ovakvi ispadi nisu neuobičajeni tijekom susreta ova dva kluba. Žalosno je da su mete igrači i treneri. Cijeli susret je pod znakom pitanja, a ako ga i bude oba Hrvata su od prve minute.

Liječnici su mu izvadili komadiće stakla i nije se osjećao dobro. Pitanje je hoće li uopće voditi s klupe susret koji počinje u 20.45. Lyon je na dnu ljestvice te se grčevito bori za ostanak.

