(VIDEO) KAKVO PONIŽENJE ZA DARIJA ŠARIĆA: Ovakvo nešto se ne pamti, a postao je i hit na društvenim mrežama!

Phoenix Sunsi su se sinoćnjim porazom u NBA ligi propustili izjednačiti s Los Angeles Lakersima na vrhu Zapadne konferencije. Washington Wizardsi bili su bolji sa 128:107, a naš Dario Šarić imao je vrlo solidan učinak u 20 minuta na parketu koliko je proveo u porazu svoje momčadi.

No, sva ta pozitivna statistika od 13 koševa, šest skokova, jedne asistencije i blokade pala je u potpuno drugi plan jer je Šarić postao hit na društvenm mrežama zbog dvije situacije u kojima je on nažalost bio u podređenom položaju.

U prvoj četvrtini u jednom trenutku čuvao je najboljeg igrača Wizardsa Bradleya Beala koji ga je prevario fantastičnim driblingom i zatim šutirao i pogodio. Sve se dogodilo u prvoj četvrtini.

Just goes to work on Dario Saric. Mercy. pic.twitter.com/5UhxpXUXzc

VIDEO: ARENA SPORT

Druga situacija dogodila se u trećoj četvrtini utakmice. Beal je ipak promašio šut, ali njemački centar Mo Wagner u velikoj borbi za loptu našeg Šarića baca na pod i onda radi potez kojim je izborio novi napad za svoju momčad. Pogodio je Šarića loptom i to poprilično žestoko.

Lmao Moe Wagner beams Dario Saric on the ground with the ball to earn the possession pic.twitter.com/9GIbTi8RU2

— Hoop District (@Hoop_District) January 12, 2021