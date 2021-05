(VIDEO) KAKVA LUDNICA U VENECIJI, TRENER I IGRAČI ZAVRŠILI U KANALU: Zabili gol u posljednjim sekundama i vratili se u Serie A!

Opće odušveljenje vlada ulicama Venecije. Tamošnji nogometni klub vratio se u prvi rang natjecanja nakon 19 godina i to na kakav način! Postigli su pogodak u 93. minuti i slavlje je započelo.

Sve je krenulo na terenu, a ubrzo se preselilo i na ulice Venecije, gdje su oduševljeni navijači, trener i igrači pjevali dugo u noć.

U razigravanju za prvu ligu Venezia je igrala protiv Citadele te su u prvoj utakmici slavili 1:0, no druga nije krenula kako su planirali.

Citadela je povela u Veneciji, a do izjednačujućeg pogotka domaćini dolaze u 93. minuti! Slavlje je počelo odmah na terenu, a nastavilo se na ulicama grada.

ABSOLUTE SCENES IN VENICE!!

Venezia are going up to Serie A after scoring the winner with the last kick of the game in the 93rd minute 🤯

Italian football ❤️#FinalePlayoff pic.twitter.com/g76DtNdOhb

— Sacha Pisani (@Sachk0) May 27, 2021