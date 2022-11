(VIDEO) KAKO SU SE REDARI PREPALI BOYSA NA OTOKU: Englez je snimio kako je pao gol, a onda i ‘problemi’…

Dinamo je porazom završio sudjelovanje u Ligi prvaka ove sezone. Izgubiti od Chelseaja 2:1 na Otoku svakako nije poniženje, a pamtit će se i gol Petkovića, kao i navijanje…

Modri su u sedmoj minuti šokirali Engleze. Sjajna akcija završila je golom u mreži domaćina, a gol je zabio Bruno Petković koji je “zaboravljen” ostao u šesnaestercu.

George Elton, engleski novinar, snimio je Petkovićev gol, a u toj snimci je uhvatio i reakciju Bad Blue Boysa.

Dakako, eksplodirao je sektor gdje su bili navijači Dinama kad je pao gol i natjerao redare na Stamford Bridgeu u paniku.

GOAL! Dinamo Zagreb Ultras erupt after early Petkovic away goal!

They are having the time of their lives! #zagreb #Chelsea #cfc #ucl pic.twitter.com/8tMgcdJCTV

— Redford George Elton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@redfordctfc) November 2, 2022