(VIDEO) KAKO MAJSTOR ZABIJA S 30-AK METARA! Izbušio je legende s brutalnim ‘bombama’ i to je ponovio nekoliko puta

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je izvanredan nogometaš, potom i izvanredan trener! Nizozemac Arie Haan, dugogodišnji nogometaš Ajaxa i čuvene nizozemske generacije sedamdesetih godina koja je “izmislila” totalni nogomet bio je, osim po sjajnim partijama na svim pozicijma u momčadi, znan i kao čovjek sa silno preciznim i jakim udarcem.

Uostalom, s Nizozemskom je dosegao dva finala svjetskih smotri, 1974. u Njemačkoj i četiri godina kasnije u Argentini, bio je jedan od najzapaženijih pojedinaca u nizozemskoj nacionalnoj momčadi.

Bio je izvanredan nogometaš, potom i izvanredan trener! Nizozemac Arie Haan, dugogodišnji nogometaš Ajaxa i čuvene nizozemske generacije sedamdesetih godina koja je “izmislila” totalni nogomet bio je, osim po sjajnim partijama na svim pozicijma u momčadi, znan i kao čovjek sa silno preciznim i jakim udarcem. I upravo se sa svojim jakim udarcem predstavio nogometnoj javnosti, makar je on imao i brojne druge kvalitete, kakve nogometaši u to vrijeme nisu imali.

Udarci koji su šokirali svijet

Najprije ćemo početi, ajde, s tim udarcima koji su šokirali nogometni svijet. Arie Haan je s Nizozemskom je dosegao dva finala svjetskih smotri, 1974. u Njemačkoj i četiri godina kasnije u Argentini, bio je jedan od najzapaženijih pojedinaca u nizozemskoj nacionalnoj momčadi. A svijet je opčinio s dva pogotka na SP u Argentini 1978. godine u četvrtfinalu i polufinalu, protiv najboljih svjetskih momčadi, zabivši golove najboljim svjetskim golmanima, Talijanu Dinu Zoffu i Nijemcu Seppu Maieru. I to s nevjerojatnih udaljenosti!

U četvrtfinalu protiv Nijemaca Haan je snažnim udarcem ulovio uvijek usredotočenog Maiera na krivoj nozi i osigurao pobjedu nad tada aktualnim svjetskim prvacima Nijemcima. Samo koji dan kasnije, u polufinalu Haan je navlas isto učinio Talijanu Zoffu, čovjeku koji nikad nije primio gol udarcem izvan kaznenog prostora. Oba gola su postala antologijska i vrijedi ih pogledati. Ne jednom, već nekoliko puta! Ima ih na brojnim interetskim servisima za dijeljenje video materijala.

Haan je bio član najtrofejnije i najbolje generacije Ajaxa početkom sedamdesetih godina. Većina nogometnih stručnjaka drže da je to zapravo bila i najbolja momčad – svih vremena. A Arie Haan je bio neizostavni kotačić te momčadi, uz Cruuyfa i Neeskensa! Uostalom, prestižni nogometni časopis “Four Four Two” u svom posebnom izdanju, kako sami tvrde u uredništvu te edicije, izabrali su 20 najboljih nogometnih klupskih momčadi svih vremena. Britanci k’o Britanci, preferirali su svoje momčadi, no za najbolju klupsku postavu svih vremena ipak su izabrali – Nizozemce.

Točnije, izabrali su generaciju Ajaxa od 1965. do 1973 sa Cruyffom, Neeskensom, Haanom, Muhrenom, Vasovićem, Stuyom, Van Hanegenom… Druga najbolja momčad svih vremena jest Milan od 1987. do 1991. godine, s nizozemskim “trojcem – Guulitom, Van Bastenom i Rijkaardom, te Ancelottijem, Tasottijem, Baresijem… Tek je treći madridski Real, postava od 1955. do 1960. godine u kojoj su sjajili Puskas, Gento, Di Stefano, Koppa.I to nešto govori, zar ne?

Totalni nogomet

Arie Haan rođen je 16. studenog 1948. godine u Finsterwoldeu. Kao nadarenog mladića zapazili su ga Ajaxovi skauti i doveli u čuvenu omladinsku školu amsterdamskog kluba. Gdje je dosegao sjajnu karijeru, a postao je i nizozemski reprezentativac, s 35 nastupa i šest golova, nastupajući na dvije svjetske smotre s dva naslova doprvaka svijeta, postao i ostao legendaran.









Nakon Ajaxa sjajno je igrao još i za Anderlecht, Standard i PSV Eindhoven. I za svaki klub je davao sjajne pogotke s velikih razdaljina, njegov udarac bio je i jak i precizan. I nije ga upotrebljavao često, jednom je jedan novinar napisao “kako Haan gađa samo kad je uvjeren da će zabiti”!

Junak naše priče se pridružio Ajaxu 1969. godine i bio je član ovoga kluba koji je tri puta zaredom bio europski prvak. Usto, osvojio je još jedan Interkontinentalni kup, dva europska Super kupa, tri nizozemska naslova i dva nizozemska kupa. I to sve od 1971. do 1973. godine. Nitko tom Ajaxu nije bio ravan, a igre ove momčadi stručnjaci su nazvali “totalnim nogometom”.

Tajna njihove igra bila je u tome da je svaki igrač mogao igrati na bilo kojoj poziciji. A upravo takav je bio Haan, igrao je i kao vezni i kao stoper, znao se transformirati i u napadače, sve prema potrebi.

Bio je igrač koji je donosio uspjehe, kad je prešao u Anderlecht i klub iz Bruxelelsa se proslavio u Europi. Anderlecht je osvojio dva Kupa europskih kupova, domaće prvenstvo i kup. Nakon brojnih uspjeha igrao je za Standard Liège dvije sezone, kada je klub osvojio dva prvenstva. S njim je taj klub postigao svoj najveći uspjeh kada je dosegao svoj prvi (i do sada jedini) Kup pobjedničkih kupova, pobijedivši u finalu veliku Barcelonu. Potom je Haan odigrao još jednu sezonu na PSV Eindhoven, a karijeru je završio s osvojenim prvenstvom Hong konga u klubu Seiko Sa.









Iako sjajan u oba finala svjetskih prvenstava 1974. godine morao je izdržati osjećaje poraza protiv SR Njemačke 1974. i Argentine 1978. godine. No, Haan je bio jedan od simbola totalnog nogometa te nizozemske generacije koja je svojim inovacijama okrenula nogomet prema današnjem izgledu.

Dva mjeseca nakon igračkog umirovljenja postao je trener Antwerpena. Usred sezone 1985/86 postao je trener Anderlechta, zamijenivši Paul Van Himsta. U momčadi je imao igrače s kojima je nekad igrao, bili su tu Franky Vercauteren i Morten Olsen, s još skupom sjajnih zvijezda, Jacky Munaron, Luka Peruzović , Erwina Vandenberh, Alex Czerniatynsky , Enzo Scifo i Georges Grün. I tako, 1986. godine Anderlecht je osvojio prvenstvo i došao do polufinala Kpa prvaka. Njegov rad nije ostao nezapažen. Uzeo ga je njemački Stuttgart s kojim je osvojio Kup Uefa 1989. godine. Potom je sezonu odradio u Nurnbergu kojeg je spasio od ispadanje iz Bundeslige.

Vratio se potom u Belgiju u Standard s kojim je osvojio kup, bio je i trener grčkog PAOK-a, pa nizozemskog Feyenoorda. Bio je svestran i nije se obazirao mora li otići na drugi kraj svijeta da bi trenirao… Bio je i na Cipru, u Austriji, a jedan je od prvih europskih stručnjaka koji je krenuo na avanturu u Kinu. Bio je odličan izbornik Kineza od 2002. do 2004. godine došao je i u finale Azijskog prvenstva ali je bio poražen protiv Japana.

Svjetski putnik Arie Haan je potom završio u iranskom Persepolisu, osvojio je naslov, posvađao se s upravom kluba i otišao. Postao je i trener reprezentacije Kameruna, no i tamo je otišao naglo, nakon svađe s upravom saveza, sam je skršio ugovor, čak ga je i Fifa zbog toga financijski kaznila.

U prosincu 2007. godine na klubu Albanije zamijenio je Hrvata Otta Barića, ni taj dvogodišnji ugovor nije izdržao do kraja. Pa se vratio u Kinu kao menedžer Wei Xina, nije tu dugo trajao, prešao je u Tianjin Tedu, došao do drugog kineskog prvenstva, ali je osvojio Kup, I otišao.

Igrači koje je trenirao sjećaju se njegove izjave kojom je objašnjavao formulu “totalnog nogometa”. Jako je zanimljivo, dobro pročitajte;

“Nije stvar u sustavu, nego u načinu na koji igraš. Kod većine u igri sudjeluju jedan ili dva igrača, ostali gledaju. Kod pravog, totalnog nogometa ako si i 60 metara od lopte – igraš”!

Sad se odmara. Pogodila ga je naprasna smrt Johana Cruyyfa.

“Kada počnu odlaziti ljudi vaše dobi, vaši prijatelji, evo i moj Cruuyf, shvatite da vas smrt može udariti svake sekunde”!

No, njegova razmišljanja o nogometu koje publicira dok se odmara su jako zanimljiva. Izdvojiti ćemo sam neka:

“Svi treneri uče isto, na istim kolegijima, to dovodi do dosade u nogometu. Nogomet se sastoji od grešaka i to je prirodna ljepota te igre. Ne treba se bojati grešaka, jer iz grešaka se rađaju ideje. Evo, utakmica Manchester City – Monaco je bila prepuna grešaka, i jedna od najzanimljivijih u zadnjih desetak godina. Svi smo uživali. Na to mislim. Moramo se prepustiti nesavršenosti, moramo se prepustiti imaginaciji igrača.

“Kako bih ja dao one golove s 35 metara da sam radio kako su me treneri učili”!

O da, sve je rekao Arie Haan tom rečenicom