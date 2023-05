(VIDEO) KAKO JE CIJELI POLJUD PLAKAO ZA TITOM! ‘Ne treba nikom zamjeriti, Split ga je jako volio’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Prije 43. godine 4. svibnja 1980., igrao se na Poljudu jedan od najvećih derbija bivše države između Hajduka i Crvena zvezde, kada je troje ljudi ušetalo na teren u 41. minuti susreta i uputilo se do suca Husrefa Muharemagića.

Na semaforu je u tom trenutku stajo rezultat 1:1, a golove su bili zabili Vladimir Petrović Pižon i Zlatko Vujović, no to će uskoro postati potpuno nebitno.

Iako to u tom trenutku nisu mogli znati, samo nekoliko trenutaka prije toga novinar RTZ-a Mirosla Lilić je u eter pročitao sljedeću vijest: “Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i Predsjedništvo SFRJ objavili su večeras sljedeći proglas: radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima SFRJ – umro je drug Tito.”





Muk i suze

Na Poljudu je već spomenuti sudac Husref Muharemagić prekinuo susret i pozvao članove obje momčadi da dođu na centar igrališta, a Splitski gradonačelnik Ante Skataretiko s razglasa je objavio da je umro Tito.

Stadion u Splitu je bio pun, a prvo su gledatelji zanijemili, a onda su svi počeli plakati, od igrača, gledatelja do dužnosnika pa se u jednom trenutku spontano prolomila pjesma ‘Druže Tito mi ti se kunemo’.

No samo desetak godina kasnije dogodio se Domovinski rat, a Tito, Jugoslavija i sve što je on predstavljao nestalo je u dimu granata, a suze na Poljudu trebale su biti izbrisane iz povijesti, kao da ih nikad nije ni bilo.

Svjedoci vremena









Jedan od igrača koji nije pustio suzu za Titom bio je Nenad Šalov, koji je nakon dosta godina objasnio svoj postupak i nedostatak suza u tom trenutku.

“Točno tako, ja nisam plakao, ne zato što sam imao nešto protiv Tita, već jer nisam tip koji plače. Uoči same utakmice pritisak je bio strašan. Svaki smo dan očekivali tu vijest, jer znalo se da je pitanje dana kad će Tito umrijeti”, rekao je Šalov o tom trenutku i dodao:

”Smeta mi da o Titu danas na svakakav način pričaju svašta oni koji se nisu ni rodili dok je on bio živ. Nisu ga doživjeli, a misle da znaju sve o svemu. Smeta mi to da mnogi se okreću kako ”vitar puše’ i prave se da se neki događaji nisu dogodili. Međutim, neka svatko radi ono što misli da smatra da je najbolje. svatko po svojoj savjesti”, govori Šalov.









Tada mladi 20-godišnji Ivan Gudelj isprva nije shvatio da je umro Josip Broz, već je mislio da je umro predsjednik Hajduka Tito Kirigin.

“Kad smo čuli što se dogodilo, i dalje nismo bili svjesni situacije. Cijeli stadion je prožela najprije stravična tišina, zatim plač i jecaj, kako na terenu, tako i na tribinama. Zatim je cijeli stadion spontano počeo pjevati Druže Tito mi ti se kunemo. Može se danas netko tome smijati, ali tako je to bilo. Ja nisam plakao zato što sam bio još dijete kojem je samo nogomet bio u glavi. Neki moji stariji suigrači, koji su znali što se događa, jesu i to je tako bilo, povijest se ne može i ne smije izbrisati. Koliko god se netko trudio prekrajati povijest, to je nemoguće. Tada su to bile vrijednosti koje smo poštivali. Nevjerojatno je koliko se brzo ljudi mogu transformirati i iz temelja mijenjati mišljenje”, govorio je Gudelj.

Prijetnje tužbom

Dolaskom demokratske i slobodne hrvatske suze na Poljudu postale su tabu tema, mnogi koji su tada plakali poriču da se to ikad dogodilo, a jedan od njih je bio i Vedran Rožić, koji je čak tužio nekad vrlo popularnu HRT-ovu emisiju Latinica zbog priloga o smrti Tita i suza na stadionu.

“Tadašnji igrač Hajduka, a par godina kasnije visoko rangirani dužnosnik HDZ-a Vedran Rožić bio je problem. Rožić je otišao direktno kod tadašnjeg šefa HRT-a Antuna Vrdoljaka i emisija je naprosto skinuta. Rožić me čak i tužio, poricao je da je tog dana bio na Poljudu, no nakon nekoliko godina je odustao od tužbe”, govorio je Denis Latin i dodao:

“Tako su oni tada radili. Ta Latinica o Titu, Hajduku i Zvezdi bila je jedna od prvih uopće, mislim da je bio studeni 1993. Srećom, i ona je prikazana kao i sve ostale zabranjene nakon što je došlo do promjene vlasti 2000.”, kaže Latin o tim ranim devedesetim.

Sukus svega, a rekao je jedan poznati bivši nogometaš…

“Ne treba nikom zamjeriti, Split i Dalmacija su ga jako voljeli, a i on je volio Hajduk”.

Dogodilo se na današnji dan prije 43 godine…