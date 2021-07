(VIDEO) KAKAV HOROR NA UTAKMICI: Čekali početak, a onda su počeli bježati glavom bez obzira

Prije početka utakmice u Boliviji u La Pazu na jednoj niželigaškoj utakmici od nigdje se pojavila pijavica, koja je uzdigla pijesak i “progutala” jednog suca, a video koji se pojavio postao je hit na društvenim mrežama.

Nogometaši počeli bježati, ali jedan od sudaca prošao je najgore jer ga je vrtlog “progutao” i dignuo u zrak.

Sve je to dramatično pratio komentator koji je cijelo vrijeme objašnjavao što se događa na terenu, ipak sve je srećom prošlo bez ozbiljnijih posljedica.

Mini tornado

Ovaj atmosferski fenomen, podsjeća na mali tornado, ali njegova razorna snaga je mala, pa uglavnom ne uzrokuju materijalnu štetu, no bilo je slučajeva da vjetar u središte vrtloga postigao brzinu od oko 60 kilometara na sat, što nije nimalo bezazleno.

Pijavica se pojavljuje se kao rezultat naglog porasta vrućeg zraka sa zemlje prema uskom džepu hladnijeg zraka u visinama.

Obično su kratkog vijeka, mogu doseći visinu do 100 metara.

A 'dust devil' rolled its way across a playing field during a local soccer game in #Bolivia on Tuesday, but causing no apparent damage. Dust devils are small whirlwinds that pick up dust and debris as they roll over land.#Achocalla #dustdevil #tornado #anews pic.twitter.com/WK7F5afWVL









— ANews (@anews) July 21, 2021