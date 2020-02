(VIDEO) KAKAV BEZOBRAZLUK: Nokautirao ga potezom koji je naučio na – You Tubeu!

Autor: J.V.H.

Video nokauta koji je pred vama, zapravo samo nekoliko redaka intermezza ispod, spada u vrh kategorije “vjerovali ili ne”.

Prošlog je vikenda na borilačkoj priredbi u Londonu pao najatraktivniji nokaut u posljednjih nekoliko godina, u režiji Davyja Gallona (18-7-2), 30-godišnjaka iz francuskog Caena.

Gallonu je postao planetarno poznat zahvaljujući neviđenom ‘rolling thunder kick’ potezu kojim je krajem treće runde brutalizirao bivšeg UFC borca Rossa Pearsona.

“MMA-om se bavim već osam ili devet godina i jako su me motivirali svi ti milijuni pregleda, kao i činjenica da se svima svidjela borba. To je skroz ludo”, ispričao je glavni akter ove priče.

Davy je u razgovoru za MMA Junkie otkrio kako je došao na ideju da izvede ludi potez u oktagonu.

“Na YouTubeu sam pogledao video iz kyokushin karatea i taj potez isprobao možda jednom ili dvaput na treningu. U hotelskoj sobi sam dan uoči borbe razgovarao s trenerom i rekao mu da želim isprobati taj udarac. Njegov odgovor bio je, ‘Znaš li da je to Ross Pearson s druge strane? Dobar protivnik i velik borac, jesi li svjestan toga?’. Rekao sam mu da jesam i nakon toga mi je dao dozvolu uz napomenu da to mogu probati tek na kraju borbe”, ispričao je Gallon.

“Pokušao sam ići na rušenje i on je reagirao. Na kraju borbe sam probao baciti direkt pa krenuti na rušenje, a on je spustio ruke. Rekao sam si – ‘To je to, vrijeme je’. Izveo sam ovaj potez i ‘boom’ sjelo je na njegovu glavu”, opisao je Gallon situaciju i poželio da najveće promocije, UFC i Bellator, primijete ovaj ‘mortal combat’ potez i pruže mu priliku u svom kavezu. Mi mu želimo isto.