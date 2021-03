(VIDEO) JUVENTUS ŠOKIRAN KOD KUĆE: Porto u produžecima do četvrtfinala!

Autor: I.K.

Nakon Borussije Dortmund, u četvrtfinalu Lige prvaka je i Porto, koji je u drugoj utakmici osmine finala u Torinu poslije puno uzbuđenja izbacio Juventus!

Porto je u prvoj utakmici kod kuće slavio s 2:1, a istim rezultatom završeno je i 90 minuta uzvrata u Torinu, ali u korist Juventusa.

Odluka je pala u produžecima u kojima su gosti iz Portugala zabili prvi. Zaslugom Sergija Oliveire izjednačili su na 2:2, Juventus je ubrzo odgovorio golom Adriena Rabiota za 3:2, no domaći su do kraja ostali bez novog gola koji im je trebao za prolazak u četvrtfinale.

Prije odluke u dodatnih 30 minuta, Portu je u prvom poluvremenu vodstvo golom iz penala donio Sergio Oliveira. Juventus je u drugih 45 minuta izveo preokret s dva gola Federica Chiese, s tih 2:1 izborio je produžetak, no u njemu nije bilo veselja za domaćina i favorita.

Gosti iz Portugala došli su do svojeg cilja iako su od 54. minute bili bez isključenog Mehdija Taremija. Iranski napadač ostavio je suigrače u teškoj poziciji nedugo nakon prvog Juventusovog gola, no Portova momčad izdržala je i taj izazov do kraja utakmice.









Gostima početak, Juve odgovorio

Porto je stigao do prvog gola na utakmici nakon što je Merih Demiral napravio prekršaj nad Taremijem u kaznenom prostoru, a Oliveira je u 19. minuti to iskoristio zabivši iz penala.

Gol pogledajte ovdje. (TV prava: PlanetSport)









Juventus je rano u drugom poluvremenu zabio svoj prvi gol zaslugom Chiese. Nakon proigravanja u 16-erac prema Cristianu Ronaldu, Portugalac je ostavio loptu suigraču, a Chiesa je bio precizan za izjednačenje na 1:1 u 49. minuti.

Gol pogledajte ovdje.

Novo domaće veselje dogodilo se u 63. minuti. Nakon lijepog proigravanja Juana Cuadrada, Chiesa je iz blizine glavom donio Juveu vodstvo od 2:1.

Gol pogledajte ovdje.









Dramatični produžeci

U dodatnih 30 minuta golova nije bilo sve do završnice. Porto je zabio za svoje veliko veselje iz slobodnog udarca u 115. minuti, kada je Sergio Oliveira iz daljine prizemnom loptom svladao Wojciecha Szczesnyja. Poljak na golu Juvea je zakasnio nakon što je loše reagirao njegov živi zid koji je trebao pokriti tu stranu.

Gol pogledajte ovdje.

Juventus je vratio nadu golom Rabiota glavom nakon kornera u 117. minuti, ali nakon toga više nije bilo promjene rezultata, što je Portu zbog više golova u gostima osiguralo ulazak u četvrtfinale.

Posljednji gol na utakmici pogledajte ovdje.