(VIDEO) JURANOVIĆ ZABIO KOVAČU! Tudor prosuo dva boda u dvije minute, Vatrenom asistencija za polufinale Kupa

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Nedjelja se često zove i nogometni dan, a danas se igralo kolo u svim Ligama petice, a u nekim utakmicama važnu ulogu imali su i naši igrači.

Tako je Josip Juranović odlučio zabiti svoj prvijenac u Bundesligi, nikom drugom već Kovačevom Wolfsburgu. Josip je sjajno pogodio za 0:1 u 71. minuti, a za 1:1 pogodio je Wimmer. Juranovićev gol pogledajte OVDJE.

Juranović tako uz Gvardiola i Stanišića briljira u Bundesligi, dok ne možemo isto reći za Kramarićev Hoffenheim, koji je bez Kramarića izgubio 2:1 na gostovanju kod Freiburga i zadnji su na ljestvici.





Potop Rome

Roma, bez Mourinha na klupi koji je kažnjen, opet je podbacila na svom Olimpicu, kada ih je večeras pobijedio Sassuolo našeg Martina Erlića, koji je ušao u 63. minuti susreta.

A crazy game in the Serie A as Sassuolo beat Roma 4-3 👀🇮🇹 pic.twitter.com/NOWAAif6Ol — LiveScore (@livescore) March 12, 2023

Luda utakmica u Rimu loše je počela za Romu, u 13. i 18. minuti zabio im je Lauriente za 2:0 Sassuola, da bi Zalewski u 21. smanjio na 2:1, da bi u u 45. minuti Romi bio isključen Kumbulla, a Bernardi iz penala zabija za 3:1 Sassuola. U 50-oj minuti Dyabala smanjuje na 3:2, da bi Sassuolo otišao opet na dva razlike u 75. minuti golom Pinamontija, a za konačnih 3:4 zabija Wijnaldum u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.









U Italiji Napoli je skoro sigurno prvak nakon 30 godina i naslova s Maradonom, dok se za Europu bore Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta i Juventus.

Bez Vatrenih

U Premiershipu Southampton je na gostovanju na Old Traffordu igrao bez golova protiv Manchester Uniteda, a utakmicu je zasjenio pogubni start Casemira za koji je dobio crveni karton. Za Southampton u planu nisu bili niti Mislav Oršić, niti Duje Ćaleta-Car. Start Casemira pogledajte OVDJE.









Start with these 2 and 2 casemiro's red. pic.twitter.com/pq7AB9d13M — Brodle (@BrodlMUFC) March 12, 2023

Arsenal ide prema naslovu i pobjeđuje, ovaj put u gostima 3:0 protiv Fullhama i imaju pet bodova prednosti nad Manchester Cityem, dok je Southampton i dalje posljednji s 22. boda.

U Škotskoj je igrano četvrtfinale Kupa, u kojem su se sastali Rangrsi i drugoligaš Raith Roversi, a u pobjedio od 3:0, asitencijom je sudjelovao i Borna Barišić, koji je nabacio iz kornera za 1:0 i gol Goldsona. U nastavku utakmice još su zabili Ryan Nolan i Scott Arfield za plasman Rangersa u polufinale Kupa.

Tudor prosuo bodove

Marseille je ostao bez Balerdija koji je zaradio izravni crveni karton već u 29. minuti pri rezultatu 0:0, ali su igrači Igora Tudora poveli 2:0 golovima Mbembeu 49. minuti i Sanchezau 79. iz kaznenog udarca.

I kada se činilo da je pobjeda sigurna, u 88. i 89. minuti Marseilleu je zabio im isti igrač, Jean-Eudes Aholou, za krajnjih 2:2 protiv Strasbourg na domaćem terenu.

𝐂𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐧𝐨𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 👻@AholouEudes needed TWO MINUTES to level it for @RCSA_English at Marseille 💥#RCSAOM 2⃣-2⃣ pic.twitter.com/TJrilsKBq0 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 12, 2023

Marseille je i dalje drugi ali samo s dva boda ispred Lensa, dok je PSG prvi sa 66. bodova i vjerojatno novi/stari prval.

Spomenimo još i odličnu utakmicu Rakitića protiv Almeire, u kojoj su Andalužani pobjedom 2:1 pobjegli iz opasne zone.