(VIDEO) JURANOVIĆ PRIJETIO PA IPAK ISPAO! Drugi Vatreni slavi, dvije majstorije sve riješile

Sredina tjedna u Njemačkoj rezervirana je za borbu u tamošnjem kupu, a borba za polufinale večeras je donijela veselje Eintrachtu koji je pred svojim navijačima u Frankfurtu došao do 2:0 protiv Uniona iz Berlina.

Bio je to i susret hrvatskih reprezentativaca. Kristijan Jakić igrao je za domaći Eintracht, a Josip Juranović za goste iz Berlina, s punom minutažom za obojicu i veselje koje je pripalo Jakiću na kraju dvoboja.

Prije toga, Juranović je imao jednu od nekoliko prijetnji Uniona. U 78. minuti pucao je iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora, ali nije naciljao dovoljno precizno. Lopta je otišla iznad gola.

Na domaćoj strani, glavni junak bio je dvostruki strijelac Randal Kolo Muani. Francuski napadač imao je dva rana gola, u 11. i 13. minuti, a gosti se nakon toga nisu uspjeli vratiti u igru.

Posebno majstorski bio je drugi gol, krasnim prebacivanjem protivničkog golmana Lennarta Grilla koji je istrčao predaleko od svojih vrata. Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Prvi gol 24-godišnjeg Francuza stigao je na kraju lijepe Eintrachtove akcije i asistencije Marija Goetzea petom.

Akciju i realizaciju za 1:0 možete ga pogledati – ovdje.

U dolasku do pobjede, Kolo Muani je sa svoja dva gola potvrdio koliko je razigran i opasan od početka godine.

Od ulaska u 2023., nema igrača iz Bundeslige koji je bio uključen u toliko puno golova kao 24-godišnji francuski napadač u dresu Eintrachta. Do sada ima 11 golova i dvije asistencije, a u proboju u polufinale DFB Pokala bio je čovjek odluke.

