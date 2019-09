(VIDEO) JOSHUA SMRTNO OZBILJAN, RUIZ SMRTNO OPASAN: Pogledajte sučeljavanje dvaju boraca

Meksičko-američki teškaš Andy Ruiz Jr, 7. prosinca u Diriyahu brani WBA, WBO, IBF i IBO naslove koje je osvojio pobijedivši Joshuu u lipnju u New Yorku. Prvo je Joshuin promotor Eddie Hearn objavio da će se revanš održati u Saudijskoj Arabiji nakon čega je Ruiz izjavio da on nije ništa potpisao i da ne ide tamo. No, Hearn ga je uvjerio s još novca i zaradit će više od prvotno predviđenih 9 milijuna dolara, prenosi Ring.

Joshua je kritiziran jer je odlučio održati borbu u zemlji koja je poznata po kršenju ljudskih prava, no presudnu je ulogu imao – novac. Prvo je Joshuin promotor Eddie Hearn objavio da će se revanš održati u Saudijskoj Arabiji nakon čega je Ruiz izjavio da on nije ništa potpisao i da ne ide tamo. No, Hearn ga je uvjerio s još novca i zaradit će više od prvotno predviđenih 9 milijuna dolara. Britanski The Sun prenosi kako su šeici za borbu u Saudijskoj Arabiji iskrcali 83 milijuna funti! Novac kojem je teško odoljeti. Za usporedbu odnosa popularnosti Joshui je nakon prve borbe na račun sjelo 18 milijuna funti, a Ruizu “samo” 5.

–Naravno, novac je dobar. Neću vas lagati, Ovo je prilika, tamo postoji potpuno novi svijet za boks. Ako Bliski istok počne investirati u boks više nećete vidjeti puno velikih borbi u SAD-u ili Britaniji. Ni SAD ni Britanija ne mogu se nositi s potencijalnim ulaganjima s Bliskog istoka. To je činjenica”, rekao je Joshin promotor Eddie Hearn.

Na prvom sučeljavanju pred njihov drugi dvoboj, Anthony Joshua je djelovao nervozno, dok je Ruiz bio nasmijan kao i uvijek. Svjestan je i Joshua da ga protiv meksičkog prvaka očekuje vrlo težak posao. Ovoga puta ga sigurno neće podcijeniti kao u njihovom prvom meču, kada mu je iz šale stavljao pojaseve na rame. Hoće li ozbiljan pristup meču pomoći Joshui da vrati pojaseve ili je Meksikanac uistinu bolji borac? Ako izgubi, treću sreću gotovo sigurno neće imati.