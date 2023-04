(VIDEO) JEDVA IZBJEGAO HRVATSKU ZASTAVU PA SE ZABIO U DRVO! Kakav manevar poznatog vozača, ovo ga je skupo stajalo

Ovogodišnji WRC Croatia Rally je nakon početka natjecanja na brzinskim ispitima uglavnom prolazio bez situacija koje bi skupo stajale vodeće adute u potrazi za pobjedom, ali to se promijenilo za vrijeme trećeg današnjeg ‘brzinca’, zbog načina kako je kontrolu nad svojim automobilom izgubio Belgijac Thierry Neuville.

Belgijski vozač, član Hyundai Motorsporta, zaletio se kod ulaska u jedan zavoj i očito sve krivo procijenio jer se auto zavrtio na način da je jedva izbjegao udar u jednu od hrvatskih zastava na tom mjestu. Na koncu je stigao udarac u drvo, s izlijetanjem sa staze.

Vozilo se u Gorskom kotaru, od Ravne Gore do Skrada, a posljedice su bile takve da 34-godišnji Belgijac zbog oštećenja na automobilu nije mogao nastaviti natjecanje u Hrvatskoj.

Nesreća na stazi Neuvillea je zaustavila dok je bio u vodstvu u borbi za pobjedu na hrvatskoj postaji WRC-a, a njegovu nevolju je u vrhu poretka iskoristio Britanac Elfyn Evans u Toyoti, koji je izbio na prvo mjesto.

It was not the morning @thierryneuville was hoping for at @croatia_rally 😖#CroatiaRally | #WRC

— World Rally Championship (@OfficialWRC) April 22, 2023