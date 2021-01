(VIDEO) JEDAN JEDINI I NEPONOVLJIV: Hajdukovcima je nogomet zaista tlaka otkad ne igra čarobnjak Baka!

U nostalgiji se može uživati. Pravo će takav biti i ovaj tekst. O jednom raritetnom velikom nogometašu koji je publiku dizao, štono bi radijski komentatori rekli, na noge. Dovoljno je reći ime i prezime. Blaž Slišković. Ili nadimak. Baka! Bio je on velemajstor vrhunski, no svi se slažu u jednom. S obzirom na raskoš svoje nadarenosti morao je postići više. Riječ je o nogometnom geniju, Mostarcu Blažu Sliškoviću koji je opčinjavao publiku svojim maštovitim nogometnim kreacijama, ali je i šokirao svojim katkad nakaradnim ponašanjem. Kako bilo, Slišković je bio ona vrsta igrača koja danas, u razdoblju najnapornijeg fizičkog nogometa, polako nestaje. Slišković je bio fini, plemeniti vezni igrač koji je u svojim nastupima koristio maštu kao glavno oružje. Uostalom, pročitajte izjavu kasnije jednog od najboljih igrača svih vremena, Francuza Zinedina Zidanea:

“U djetinjstvu sam imao svog idola, veikog. Riječ je o Blažu Sliškoviću koji je tada igrao za Olympique iz Marseillea za kojeg sam navijao”.

Zidane koji je francusku reprezentaciju doveo do nasova svjetskog prvaka, a ostavio blistav trag u Juventusu i madridskom Realu i danas voli pričati o Sliškoviću.

“Uživao sam gledati Sliškovića, vjerujte mi. On je bio čudesan igrač, koji je na zadivljujući način zabijao golove, čak i izravnim udarcem iz kornera. Bila je to momčad Olympiquea koja je uz Sliškovića imala Papina, Francescolija, Forstera, Mozera, meni je ipak Slišković bio broj jedan. Danas su djeci idoli Messi i Ronaldo, meni je idol bio Slišković”.









Francuski žurnalisti dali su mu čak i nadimak “balkanski Maradona”. Nogomet je počeo trenirati u rodnom Mostaru gdje je pružao sjajne partije za Velež, sve dok se najjači klubovi bivše Jugoslavije nisu zainteresirali za njega. Najuporniji, a i zacijelo izdašan bio je splitski Hajduk koji ga je doveo u svoje redove.

Uistinu, kad je iz Veleža dolazio u Hajduk 1981. godine o njemu se govorilo i u Saboru Republike Hrvatske, bilo je skandalozno da jedan transfer toliko vrijedi u tadašnjem socijalističkom okružju, na glas se govorila njegova plaća, odšteta Veležu, stan i zemljište u Brelima. U Hajduku je igrao izvrsno i u europskim kupovima, ali nažalost zbog stalnog osipanja momčadi nije s Hajdukom osvojio niti jedan naslov, tek Kup 1984. godine. U finalu protivm

Crvene zvezde, tada je beogradskom klubu u prvoj utakmici zabio gol iz kornera. Na vratima je bio Tomislav Ivković. U prvoj finalnoj utakmici bilo je 2-1 za Hajduk, u drugoj u Beogradu nije bilo pogodaka.









Sliškoviću su predviđali blistavu karijeru, nije ni ovako bila loša, no splet okolnosti, od njegovog nediscipliniranog ponašanja pa do teških ozljeda stajale su ga većih uspjeha. Svakako, najgori trenutak karijere mu je lom noge u utakmici za Hajduk protiv Beograda u gostima. Izvjesni Dimitrijević i Serpak divljački su startali na “Baku”, kakav je bio nadimak Sliškoviću, i slomili mu nogu. Bez da su dobili i žuti karton. Zbog te ozljede i dugog oporavka Slišković nije otputovao s reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj 1982. godine.

Slišković je slovio kao pravi boem, pravila sportskog života za njega nisu postojala, često je bježao iz karantena te sa priprema za jugoslavensku reprezentaciju, za koju je upisao tek 26 nastupa i zabio samo 3 gola. Njegova utakmica života za reprezentaciju bila je protiv Italije 1984. u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Los Angelesu, kada je od pet pogodaka on postigao dva gola, a za dva asistirao.

Unatoč sjajnim nogometnim predispozicijama Slišković je imao svoje mušice, često je zalazio u kafane, kafiće, restorane, casina, imao je ljubavnih afera, a znao je reći da nije otišao na put s momčadi jer se “zaključao u stanu i potom zaboravio gdje je ključ”.

Nakon transfera iz Hajdua igrao je u talijanskoj Pescari, francuskim klubovima Olympiqueu, Lensu i Mulhouseu, nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske postaje član Hrvatskog Dragovoljca, a karijeru završava u Mostaru u svom Zrinjskom.









Neki njegovi pogoci su antologijski, još i danas, nakon više od 30 godina, hit na društvenim i internet video mrežama. Poput spomenutog gola iz kornera Crvenoj zvezdi. Kako ne spomenuti Sliškovićev gol protiv Torina u drugoj utakmici drugog kola Kupa UEFA-e 1985. godine, jedan je od najatraktvnijih u povijesti nogometa. Slobodan udarac s tridesetak metara, “felšan” suprotno fizičkim zakonima i delirij! Hajduk je naposljetku prošao Torino, u toj drugoj utakmici slomio ga je s 3-1, u prvom dvoboju bilo je 1-1, i Torino je bio eliminiran.

Slišković je driblao koga je htio i kada je htio, i Dossenu i Schafnera i Brazilca Ceresa. Dodavao je kome je htio, pucao otkud je htio. U tim utakmicama je pokazao svoj talent kojeg je godinama potvrđivao i golovima iz kornera Crvenoj zvezdi u finalu Kupa, lobovima i još kojekakvim štosevima što današnji majstora nogometa ne mogu.

Možda najpoznatiji Sliškovićev pogodak je onaj protiv češke Sparte u zadnjoj minuti produžetka u utakmici četvrtfinala Kupa Uefa 1984. godine. U prvoj utakmici bilo je 1-0 za tada jaku Spartu, u uzvratu u Splitu pred 55 tisuća gledatelja Hajduk je poravnao ukupan omjer golom Gudelja. Moralo se u produžetke, i došla je i zadnja minuta god dodatnog dijela igre, Hajduk je izborio slobodan udarac posve s lijeve strane, nešto kao skraćeni korner. Kad su svi očekivali centaršut Slišković je sjajnim udarcem prevario vratara Olejara i na sveopće iznenađenje i oduševljenje postigao pobjedonosni zgoditak koji je Hajduka lansirao u polufinale Kupe Uefa protv engleskog Tottenhama. Gdje je Hajduk na koncu nesretno eliminiran.

Nakon karijere postao je dobar, ali i kontroverzan trener. Bio je izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine te je bio na pragu plasmana na SP 2006. u Njemačkoj, jednu sezonu je bio trener Hajduka iz Splita s kojim je bio prvi na prvoligaškoj dok ga osamutakmica prije kraja te sezone nije smijenio i naslijedio Igor Štimac. Zbog neisplaćenih plaća i premija tužio je Hajduk i uspio naposljetku naplatiti se sudskim putem. Bio je i trener mostarskog Zrinskog. S kojim je osvojio jedno treće i jedno drugo mjesto, ali ne ostvaruje zapažen uspjeh u europskim natjecanjima, ispada jednom u prvom, a jednom u drugom pretkolu kupa Uefe.

Kao trener Slišković slovi kao oštar, beskompromisank autoritativan stručnjak koji najviše voli disciplinu. Disciplinu koja je najviše kao igraču nedostajala njemu.

“Valjda je to zato, ponekad si razmišljam”, govori Slišković čija objašnjenja događaja u suvremenom nogometu doista znaju biti veoma zanimljiva.

“Veliki transferi ugrožavaju nogomet u više slojeva, ne samo što je sve preraslo u biznis i pomalo gubi draž sportskog natjecanja. Recimo, za Balea Real da 100 miliona eura, a njegovog trenera Carla Ancelottija plaćaju, primjerice, sedam ili osam. Kako će onda imati Ancelotti autoritet nad njim. Zbog toga što pojedinim nogometašima novac udari u glavu često se dešavaju sukobi sa trenerima”.

Na kraju Slišković tvrdi:

“Dobro, većina igrača je normalnog karaktera, što je sreća za mnoge trenere. No, kada imate preplaćene sujetne igrače u svlačionici onda ste u nezavidnom položaju. Ne možeš ih nikako obuzdati. I onda se desi da ili ti ili on morate napustiti klub. U većini slučajeva to je trener, jer pojedini igrači iskorištavaju svoju moć i popularnost. Znate kako je – Ako jednom igračima pustiš prst, onda će ti sigurno uzeti cijelu ruku”.

Blažu Sliškoviću, nedostaju nam tvoje nogometne maštarije…