(VIDEO) JEDAN HRVAT PONIZIO PARTIZAN, A I DRUGOG ĆE PAMTITI! Slavni trener pucao od bijesa, nije ovo nikako očekivao

Nakon šoka koji je doživio kod kuće u prvoj utakmici četvrtfinala, Partizan se u regionalnoj ABA ligi našao s imperativom pobjede protiv crnogorskog predstavnika SC Derbyja u utakmici u Podgorici, a uspio se izvući u jako napetom drugom susretu, u gustoj završnici, na koncu s 81:79 za odlazak na odlučujuću treću utakmicu u Beogradu.

U nastupu u Podgorici Beograđani su se izvukli nakon što im u ranoj fazi utakmice nije išlo po željama.

Partizan je pao u rezultatski zaostatak, a na tome je svoj pečat odličnom akcijom ostavio i hrvatski košarkaš Mateo Drežnjak koji je svoje podignuo na noge, dok je goste jako zabrinuo.

Drežnjak je to napravio sjajnim zakucavanjem u kontri, a potom, nakon akcije koja je za Partizan bila ponižavajuća jer su se u obranu jedva vraćali, odmah je reagirao veliki trener Željko Obradović koji je igračima kluba iz Beograda dao do znanja da tako neće ići.

Obradović je sve zaustavio minutom odmora nakon akcije u ranoj fazi druge četvrtine. Svojim igračima je bijesnim riječima ‘odrezao’ što ih ide, a potom je nastavljena napeta borba na parketu u utakmici u Podgorici koja je riješena u završnici.

Pritom je važnu ulogu imao drugi hrvatski košarkaš u dresu SC Derbyja, Zvonimir Ivišić, koji je u posljednjoj minuti imao četiri poena. No, pamtit će ga i Partizan i domaća momčad jer je kod zaostatka svoje momčadi od 78:75 zabio uz faul, ali potom i promašio dodatno bacanje koje bi crnogorskom klubu donijelo izjednačenje.

Nakon toga, James Nunnally je tricom donio Partizanu povećanje na 81:77, a nakon što je Ivišić smanjio na 81:79, slijedila je po jedna izgubljena lopta na svakoj strani prije završne sirene. Posljednja šansa za domaće bila je Drežnjakova, u posljednjim trenucima, a goste iz Beograda je tada osvojenom loptom izvukao Dante Exum.

WHAT A THRILLER! @PartizanBC force game 3 after a tight win against @kkscderby in Podgorica!#ABAPlayoffs pic.twitter.com/DiRvX2TwW6

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 18, 2023