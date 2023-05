(VIDEO) JEDAN ČOVJEK MLATIO ČITAVU GOMILU! Kakva junačina na tribinama, i zaštitari gledali u čudu

Posebne stvari se mogu dogoditi ako čovjeka uzme adrenalin, pa još ako je malo krupniji i jako odvažan, a sve to vrijedilo je u jednoj situaciji koja je bila snimljena nakon jučerašnje utakmice AZ-a i West Hama u Alkmaaru u polufinalu Konferencijske lige.

Puno pozornosti privukao je jedan krupni navijač West Hama koji se u napadu domaćih namjerio na svu silu njih i mlatio je svakog tko mu je došao blizu, uz tek malu pomoć još jednog čovjeka sa strane.

Napad su pokrenuli navijači AZ-a nakon ispadanja svoje momčadi, sa sveukupnih 3:1 u korist West Hama i sa završetkom posla londonskog kluba s 1:0 jučer navečer u gostima.

Na snimci se vidi i kako dio redara gleda prema ovom prizoru koji je mnoge začudio, uključujući i neke od njih. U ovaj sukob se nisu uključili, West Hamov navijač je sve radio sam.

Pogledajte kako je to izgledalo – ovdje.

Mnogi su u ovoj situaciji u prvi plan stavili dugogodišnjeg West Hamovog navijača poznatog po nadimku Knollsy, koji je aktivan još od ’80-ih, no iako je on ondje bio i također je bilo snimki koje pokazuju kako brani svoje, čini se da je u akciji obračuna s domaćim napadačima bio i drugi čovjek.

Snimka s njim je odjeknula, ali ni Knollsy se nije dao…

Not a phone in sight, everyone just living in the moment #WestHam #Knollsy pic.twitter.com/IHc3RGJN4C

— sam kerridge (@samkerridge_) May 19, 2023