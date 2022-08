(VIDEO) IZNENADA NA TRENINGU PREMINUO MLADI SPORTAŠ (14): Brutalno je pogođen i pao je, nije mu bilo spasa nakon toga…

Tužna vijest stiže nam iz Rusije. Na treningu mladih hokejaša dogodio se smrtan slučaj, jadnom dječaku nije bilo spasa…

Naime, Vsevolod Malkov, 14-godišnji mladi hokejaš, dobio je u jednom trenutku udarac pakom u prsa, navodno u blizini srca, kako pišu pojedini mediji, te je ubrzo zateturao, te pao na led.

Liječnici su dali sve od sebe ne bi li ga spasili, oživljavali su ga, čak su i uspjeli, no u bolnici je preminuo.

Službeno, od ozljeda pluća i srca. Klub je nakon svega pokrenuo i istragu. Isto tako klub je ponudio platiti troškove pogreba kao i bilo kakvu pomoć obitelji.

U medijima su se pojavile i izjave iz obitelji, otac ne krivi nikoga, svjestan da je ovo bila puka nesreća koja mu je nepovratno uzela sina.

14 yr old minor league player Vsevolod Malkov has died after being hit with a puck in the chest near his heart

— Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) August 12, 2022