(VIDEO) IZGUBIO OD ĐOKOVIĆA, ALI PORAZ SLAVI: Iza njega je najbolji tjedan karijere i proslavio je to u velikom stilu

Ivan Gakov novi je Rus na ATP-u, a protekli tjedan bio je najbolji u njegovoj karijeri. Zapravo iza njega je odličan tjedan te je ovaj mjesec skočio sa 240. na 160. mjesto ljestvice i ludo se provodi.

Njegova djevojka je sinoć objavila snimku kako uživaju u kadi, ispijaju šampanjac i jedu pizzu. Kako i neće, kad Gakov igra u formi života, a odličan je bio i protiv Đokovića.

Osvojio je svoj prvi challenger u travnju, kvalificirao se prvi put u glavni turnir Monte Carla, dobio prvi meč u glavnom ždrijebu ATP turnira i odveo najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića do tie-breka prvog seta pa izgubio u dva seta na koncu.

Iako ima već 26 godina on je debitirao u ATP-u tek prošle sezone. Tada je bio 315. igrač svijeta i uspio je ući na završni turnir u Kitzbuhelu, ali je ispao u prvom kolu.

Ivan Gakhov last night after the Djokovic match 😅

His month of April so far:

– Maiden Challenger title in Girona

– Qualifies in Monte-Carlo

– Wins first ATP main draw match

– Pushes Djokovic to a tiebreak

– Up from #240 to #160

🎥 popovaaa (his GF) pic.twitter.com/QkSW7ZAWSq









— Bastien Fachan (@BastienFachan) April 12, 2023