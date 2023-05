(VIDEO) IZBIO KAOS U GRADU HAJDUKOVIH ‘KRVNIKA’! Veliki sukobi prije polufinala, pogledajte što se događalo

Večer je polufinalnih utakmica u dva europska natjecanja, u Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi, a sve je imalo ružan uvod u Nizozemskoj. Odjeknule su scene velikog kaosa prije nego je počeo susret AZ Alkmaara i londonskog West Hama u uzvratu polufinala Konferencijske lige.

Grad iz kojeg je AZ, klub kojeg pamte mladi aduti Hajduka zbog nedavnog poraza od svojih vršnjaka u finalu Lige prvaka mladih, bio je poprište sukoba u kojem su sudjelovali Nizozemci i Englezi.

Spominje se da su na jednoj strani bili navijači AZ-a, a na drugoj gostujući navijači iz Londona, ali ne sami, već navodno i uz pomoć navijača Groningena.

Letjeli su stolci i drugi predmeti, bilo je jako žestokih scena.

Bacalo se sve što je huliganima u ovom sukobu došlo u ruke, pa u jednoj situaciji – i bicikl.

