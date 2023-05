(VIDEO) IZBIO KAOS, MLADIĆ IZGUBIO ŽIVOT! Neki se sjetili Hrvatske, sve je tada gorjelo

Veliko slavlje zavladalo je jugom Italije i drugdje među navijačima Napolija nakon što je klub prekinuo 33 godine dugu sušu i osvojio naslov prvaka, a usred proslave bilo je i situacija koje su izmaknule kontroli. Navijači su dugo čekali, a s obzirom na to i ako se uzme u obzir da se zna koliko su žestoki, moglo se i predvidjeti da će biti posla za organe reda.

Po završetku utakmice u Udinama u kojoj je Napoli dolaskom do boda osigurao naslov, scene s terena pokazale su da je izbio kaos koji nije bilo lako zaustaviti. Policija je svojom intervencijom prekidala navijačku tučnjavu, sprječavajući da sve ne postane još gore.

Kako je to izgledalo u dijelu scena s terena, pogledajte – ovdje.

Tužna objava stigla je usred slavlja, s informacijama iz Italije da je smrtno stradao jedan mladić od prostrijelnih rana nakon što je bio ozlijeđen, javila je tamošnja izvještajna agencija ANSA. Preminuo je 26-godišnjak, nisu ga uspjeli spasiti u napuljskoj bolnici…

Za sada je zabilježeno i troje ozlijeđenih. U njihovu slučaju spominju se ozljede ruku izazvane pirotehničkim sredstvima.

Napulj je kasno u večernjim satima započeo svoje veliko slavlje, a među ostalima, približio ga je poznati novinar Fabrizio Romano donoseći scene proslave nakon što su navijači dugo čekali glavni domaći trofej.

Bilo je onih koji su sjetili i Hrvatske, točnije, prizora kako se slavilo u Splitu, u spoju Hajduka i Torcide. Neke je to navelo u krivom smjeru jer su se uz riječi o napuljskom slavlju znale pojavljivati i snimke iz Splita, na što je pozornost skrenuo jedan hrvatski korisnik na Twitteru.

“Jel’ ljudi stvarno misle da je ovo Napulj?” zapitao se hrvatski nogometni zaljubljenik, spominjući da je neke ovo navelo na tanak led.

“Nerealne scene iz Splita, uvijek je to sjajno gledati”, dodao je.

Do people really think this is Naples?

Always fact check what you write about because you might fuck up like a lot of people did.

Still unreal scenes from Split, always great to watch. ❤️🤍pic.twitter.com/VAQ3T30Ute

