(VIDEO) IZAŠLE SNIMKE BBB-A IZ ENGLESKE: Isčupali stolice te se skoro potukli sa navijačima City-a

Dinamo Zagreb hrabro se suprotstavio moćnom Manchester City-u na Etihadu. Unatoč porazu, Dinamo je ostavio pozitivan dojam, te sa optimizmom gleda prema utakmicama sa Šahtarom. Posebnu pozornost su privukli Bad Blue Boysi kojih ej bilo oko 1500, te su svojim neumornim navijanjem i podrškom ostavili pozitivan dojam na stadionu, ušutkavši praktički sve navijače Manchestera.

No nije sve bilo tako lijepo kako se prikazuje. Naime, izašli su videi devijatnog ponašanja naših navijača na stadionu. U prvome se prikazuje navijač koji pozdravlja i diže ruku u nacistički pozdrav.

Some classy Dinamo fans at the Etihad this evening…@UEFA @gnkdinamo @ManCity#ChampionsLeague pic.twitter.com/Jq7YNWV1uf

