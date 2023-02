(VIDEO) ISTRA U VELIKOM NALETU! Nakon Hajduka pali i Varaždinci

U prvoj utakmici 20. kola SuperSport HNL-a Istra je pobijedila Varaždin 2:1 na stadionu Aldo Dorsina i tako nastavila s dobrim igrama u proljetnom dijelu prve lige.

Ovom pobjedom Istra se na tablici izjednačila s Varaždinom i Slaven Belupom s 27 bodova, ali je zbog bolje gol razlike sad na četvrtom mjestu.

Utakmica je počela penalom za Istru, kada je branič Varaždina Jorgo Pellumbi u četvrtoj minuti napravio je prekršaj u svojem kaznenom prostoru. Ante Erceg je namjestio loptu na bijelu točku, ali golman Varaždina Oliver Zelenika je obranio njegov udarac. Obranu Zelenike pogledajte OVDJE.

Poslije toga se utakmica malo primirila, pokušavali su i Varaždinci, da bi ipak Istra povela u 42. minuti prekrasnim volejom Galilea. Gol pogledajte OVDJE.

Pobjeda Istre

Varaždin je izjednačio u 58. minuti preko Brodića koji je jednu povratnu loptu zakucao u gol domaćina. To je dalo krila gostima koji su krenuli otvoreno, ali je golman Istre Lovro Majkić spašavao domaćina. Gol Varaždina pogledajte OVDJE.

Ipak Istri pobjedu donosi joker s klupe Dario Marešić, koji je u 89. minuti zabio za 2:1 i veliko slavlje domaćina. Gol pogledajte OVDJE.

Here are the points from today's game @NKIstra1961 VS @NKVarazdin. #Istra started the game well and was more dominant. After the 20 minutes the game became more balanced and in the end #Varazdin was more dominant.#Sorare #supersporthnl #nogomet pic.twitter.com/CkFT0BX0cZ

— Sorare Croatia (@SorareCroatia) February 3, 2023