(VIDEO) Ovaj pijanica je jako poznat u Hrvatskoj! Poznati sportaš opet po starom: ‘Uopće nisam spavao’

Nakon velikih uspjeha, sportaši se u slavlju često znaju opustiti, a sa snimkama koje su došle nakon što je Manchester City došao do naslova europskog prvaka pobjedom nad Interom u subotnjem finalu u Istanbulu, veliko ‘otpuštanje kočnica’ je očito imao Cityjev engleski reprezentativac Jack Grealish, na način da je to trajalo danima.

Poslije pobjede u Istanbulu, Grealish se odmah prepustio slavlju, a kasnije je njegov pohod u kojem se sa suigračima zabavlja i pije nastavljen na Ibizi pa na proslavi s navijačima u Manchesteru. Sve se dogodilo na kraju sezone u kojoj je momčad Pepa Guardiole slavila tri velika trofeja, u engleskom Premiershipu, FA Kupu i u Ligi prvaka, a za svaki od ta trofeja, Grealish je očito izdvojio po jedan slavljenički dan u svojem velikom opuštanju.

“Nisam spavao tri dana”, bila je poruka 27-godišnjeg krilnog napadača o razdoblju u kojem je trajalo ‘partijanje’ i opijanje.

Snimke koje su nakon toga došle do javnosti otkrile su dio atmosfere. Barem onaj donekle diskretniji dio. Tko zna što je Grealish još radio dok ga se nije snimalo, ali i ovako djeluje da je bilo jako žestoko.

“Čudovište koje ‘partija’ 24 sata”, bio je jedan od opisa Grealisha na Twitteru, na popularnom profilu koji prati Manchester City.

Snimka je bila s bocom šampanjca u rukama i sa šampanjcem koji si toči u usta, kako bi drugačije kad je već boca bila tu…

Nakon slavlja u Istanbulu i na Ibizi, Grealish je ostavio nešto i za proslavu s navijačima u Manchesteru, a sve se zbivalo u danima poslije utakmice protiv Intera u kojoj je bio u akciji s punom minutažom.

Na terenu se ne štedi, a jako često, ne štedi se izvan njega. Već je i ranije bilo snimki na kojima se Grealish razuzdano opušta, a preklani, za vrijeme ljetnog odmora posjetio je Dubrovnik i okolicu, zajedno s djevojkom Sashom Attwood s kojom je i dalje u vezi.

Jack i Sasha našli su se još u školskim danima, prolazili su i krize u svojoj vezi, a posjet hrvatskom jugu dogodio se nedugo nakon što je Grealish s reprezentativnim suigračima u dresu Engleske došao do finala Eura, tada još prije prvog nastupa za Manchester City, nakon oproštaja od Aston Ville koja mu je bila ranija klupska postaja.

Jack Grealish spotted with childhood sweetheart on romantic getaway in Dubrovnik

The loved-up pair were seen heading for dinner in the Croatian city

They reunited last month after meeting as teenagers at school in Solihull, West Mids pic.twitter.com/0RX8LrVQaV

— Lilian Chan (@bestgug) July 28, 2021