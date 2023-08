(VIDEO) Isplivala dramatična snimka navijača koji je kasnije preminuo, njegovi zadnji trenuci života

Ispitivanje je počelo, danas se nastavlja. Svi su zadržani u istražnom zatvoru bez mogućnosti da se brane sa slobode. Sljedećih 30-ak navijača na redu da izađe pred istražne tužitelje je od ranog jutra u ulici Evelpidon, gdje se nalazi zgrada okružnog tužiteljstva.

Dakle, ako ste slučajno propustili, navijači Dinama u suradnji s bratskom grupom navijača drugog atenskog kluba Panathinaikosa terete se da su u noći s ponedjeljka na utorak sudjelovali u ubojstvu 29-godišnjeg navijača AEK-a, Michalisa Katsourisa.

To nije sve, jer na teret im se stavljaju brojna druga kaznena djela iz oblasti kriminala poput posjedovanja oružja, sudjelovanja u neredima itd.





Inače, Katsouris je preminuo od uboda nožem u ruku, u kvartu Nova Filadelfija, poznatom po širokoj bazi navijača AEK-a, aktualnog grčkog nogometnog prvaka koji je u utorak s Dinamom trebao igrati kvalifikacijsku utakmicu Lige prvaka u Ateni.

Novi zapisi pojavljuju se u grčkim medijima, nove fotografije, video materijali.

Posljednji zapisi objavljeni su u subotu ujutro i prikazuju posljednje trenutke Michalisova života. Dakle, nakon što je uboden u ruku, uhvatila ga je sigurnosna kamera jednog atenskog kioska. Snimka bi mogla pomoći u rasvjetljavanju događaja i potencijalno otkriti ubojicu, a za to se kazneno djelo posebno tereti petorica od 105 ukupno privedenih navijača – tri Grka, jedan Albanac i jedan Hrvat.

Inače, fotografija s nadzorne kamere kioska uslikana je u 23.08 sati po lokalnom vremenu, a prikazuje Katsourisa kako se jedva miče u sjedećem položaju s kacigom u ruci. Jedan građanin pomaže mu da se uspravi, no budući da on to nije u stanju, pada u trenucima kad je već bio izgubio mnogo krvi.

