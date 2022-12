(VIDEO) ISMIJAVAJU SINA ZLOGLASNOG PUTINOVOG KRVNIKA: Pogledajte nevjerojatnu namještaljku: ‘Kakvo je ovo sra*e’!

Nešto što će vas nasmijati za “dobro jutro”. Nevjerojatne scene iz MMA svijeta, dokaz da se sve može kupiti…

Naime, mladi 16-godišnji Ali Kadirov, sin zloglasnog čečenskog vođe Ramzana Kadirova, trebao je očito poguranac za svoju karijeru, a moćni tata sve je sredio.

Pobijedio je u svom debitantskom meču protiv ne pretjerano poznatog borca Islama Akbarova, a način na koji je stigao do prvog trijumfa izazvao je opći podsmijeh, jer bilo je i više nego očigledno da je borba u potpunosti – namještena.

Dakle, Kadirov je pobijedio prekidom borbe nakon tri minute, ali od samog početka dalo se primijetiti da nikakav drugi ishod nije ni bio moguć.

Kadirov je preuzimao incijativu, a njegov protivnik djelovao je kao da mu nije smio uzvratiti. Ono što je od prve sekunde bilo očito, potvrdilo se u trenutku kada je sudac prekinuo meč i dodijelio pobjedu Kadirovu.

I onda šok! Dakle, prekid se dogodio nakon serije evidentno slabašnih i gotovo pa posve bezopasnih Kadirovih udaraca dok se Akbarov pokušao braniti u ležećem položaju.

Kafirov Jr with the “stoppage” victory. If this shit wasnt fixed to make that rat look great, then I dont know what was! Loooool. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mjho9EnQaL

— Borz ⛰ 🐺 (@Borz4562) December 23, 2022