(VIDEO) INTERNET ZVIJEZDA BJEŽALA KOLIKO JE NOGE NOSE! Boksač i njegova pratnja naganjali ga po ulici

Zanimljivi susret dogodio se poslije utakmice u NBA ligi između Miamija i Clevlenda, kada su se na trgu ispred dvorane sreli internet zvijezda i boksač u nastajanju Jake Paul i Floyd Mayweather.

Očito su Jake i Floyd još uvijek na ratnoj nozi, a boksač je zamjerio You-tube zvijezdi kada mu je prilikom jednog susreta skinuo kapu s glave, a i inače Paul je znao prozivati slavnog boksača.

I napokon je Floyd dočekao trenutak da se ponovno sretne s Paulom te se nakon nekoliko razmijenjenih riječi zaputio prema internet zvijezdi.

The amt of people who think this was real & definitely not staged to hype up a rigged fight between Floyd Mayweather & Jake Paul that will make both of them 8 figures is exactly why they keep getting away with this. Jake ain’t dumb. But this shit boring pic.twitter.com/0rQQrUioJ0

— 🏁 (@IcoldgameI) March 9, 2023