(VIDEO) IMA 14 GODINA I VISOKA JE 226 CENTIMENTARA! Ovo čudo moglo bi pokoriti svijet, a svi se pitaju samo jednu stvar

Novo čudo od djeteta dolazi iz Kine, a već sad Zhan Ziyu uspoređuju s njenim sunarodnjakom Yaom Mingom, nekadašnjom zvijezdom NBA lige koja je porijeklom iz najmnogoljudnije zemlje na svijetu.

Ova 14-godišnja djevojčica ima čiste košarkaške gene, pošto joj je majka reprezentativka Kine u košarci i visoka je 198 centimetara, dok je otac visok impresivnih 213 centimetara, no Zhan je oboje prerasla.

Naime, ova tinejdžerka već je s 14 godina visoka 226 centimetara, a pred njom su još par godina rasta, te se svi pitaju koliko će biti visoka s 20 godina.

Potpuna dominacija

S obzirom na visinu i godine, ali i stvari koje radi s loptom, čini se da će ova djevojčica u budućnosti dominirati svjetskom košarkom.

Porijeklom je iz istočnokineske provincije Shandong, a u finalu kineskog državnog prvenstva u svojoj kategoriji ubacila je 42 poena, imala 25 skokova i šest blokada.

Njena superiornost je nevjerojatna i ako ne bude imala fizičke probleme, čini se kako će pisati povijest ženske košarke.

