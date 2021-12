(VIDEO) HRVATSKI ROBOCOP U BORBI KARIJERE! ‘Ovo se događa samo jednom ili dvaput u životu!’

Autor: P.V.

Bacio mu je rukavicu u lice i na kraju je uspio s planom. Roberto Soldić sutra je sudionik jedne od najvećih MMA priredbi u Europi i borit će se protiv jako popularnog Mameda Kalidova popularnog – Kanibala!

Taj 41-godišnji veteran legenda je KSW-a, a u borbi u kavezu primat mu nastoji oduzeti borac rođen u Vitezu koji nastupa pod hrvatskim obilježjima i kojeg zastupa Hrvat iz Düsseldorfa Ivan Dijaković.

Soldić se u kavezima KSW-a bori od 2017. godine te je dosad sudjelovao u osam borbi, a samo je jedna završena na bodove. Od sedam pobjeda, Roberto ih je šest postigao nokautom. Postao je velika zvijezda tamo, nema sumnje…

Nedugo pred borbu Roberto je dao intervju za InTheCage.

‘Nisam to mogao odbiti’

“Imao sam pet kilograma preko granice, sad mi je preostalo još tri za skinuti i osjećam se dobro. Ovog puta nisam umoran kao prošli put. Drago mi je da se mogu fokusirati na borbu. Inače se puno više fokusiram na zadovoljavanje težine, a onda tek na borbu. Sad mogu u potpunosti misliti o borbi”, rekao je Roberto, dodavši kako ova borba zapravo nije bila u njegovom rasporedu:

“Nisam se namjeravao boriti u prosincu nego tek iduće godine, no dobio sam priliku kakva se dobiva jednom ili dva puta u životu. Nisam mogao odbiti borbu protiv Mameda Khalidova.”

Hrvat je favorit…

“Ne vjerujem u statuse favorita ili autsajdera. To ne postoji u glavnim borbama priredbi, to su uvijek borbe 50-50. Ovo je MMA i male su rukavice. Nekad sam znao biti favorit, no to čovjeka može ubiti iznutra. Favorit ili ne, moje je da uvijek dam sve od sebe”, svakako je dobar stav.









Evo što kaže o protivniku.

“Dugo vremena gledam Mameda i nekoliko puta sam ga gledao uživo. Od njega možemo očekivati gotovo sve, ali vjerujem da sam drugačiji borac od onih s kojima se do sada susretao. Doveo sam si Gegarda Mousasija koji je sličan borac Mamedu i s njim sam imao jako dobre sparinge”.